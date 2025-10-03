Wapa.pe
Aleska Zambrano confesó que la relación de Macarena Vélez con Said Palao la hizo atravesar un duro calvario. Conoce aquí todos los detalles.

    La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, sorprendió al aparecer en el programa América Hoy y abrir su corazón sobre uno de los episodios más complicados de su vida. La joven recordó el difícil momento que atravesó su familia mientras el chico reality mantenía una relación con Macarena Vélez, etapa que describió como un verdadero calvario. En medio de su descargo, no dudó en lanzar una indirecta que apuntó directamente a Alejandra Baigorria, mostrando otra faceta de ella.

    Aleska Zambrano: su trato con Said Palao cambió desde la relación con Baigorria

    Después de confesar que atravesó un “calvario” durante la relación de Said Palao con Macarena Vélez, y en medio de la polémica que involucra a Johana Cubillas, Aleska Zambrano sorprendió al señalar que su vínculo de padres con el ‘Samurái’ hoy marcha “viento en popa”, gracias a que Alejandra Baigorria sería una gran persona.

    La ex de Said explicó que, en muchos casos, los hombres suelen cambiar su manera de actuar según la pareja que los acompaña. "Lo único que pienso es el hombre actúa, lamentablemente muchas veces, de acuerdo a la mujer que tiene a lado. En nuestro caso, hoy en día, todos felices y en paz", mencionó.

    Alejandra Baigorria y Aleska Zambrano compartieron momentos

    A inicios del 2025, Alejandra Baigorria asistió al cumpleaños de la hija de Said Palao, donde también estuvo la madre, Aleska Zambrano. Durante la reunión familiar, la ‘Gringa de Gamarra’ posó para algunas fotos junto a su esposo y la pequeña.

    En tanto, Aleska también compartió imágenes con su hija y su pareja. Además, expresó un emotivo mensaje: "Felices 9 años amor de mi vida! Gracias por estos nueve años, por ser mi luz y razón de ser. Gracias por ser la alegría de todos los que te conocen, por ser una niña divertida y noble, porque siempre piensas en los demás. Iluminas nuestras vidas, llegaste a cambiarnos totalmente y convertir todo en algo mejor. Te amamos con toda el alma!".

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

