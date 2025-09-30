Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? "No sabemos si es hombre o mujer"

Los rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria se intensifican tras la reciente emisión de ‘Los Palao’, donde Said Palao dejó entrever sorpresas.

    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? "No sabemos si es hombre o mujer"
    Said Palao sorprende a su familia con inesperado anuncio | Composición: Wapa / Captura de pantalla YouTube
    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? “No sabemos si es hombre o mujer”

    Los rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria se encendieron tras la reciente emisión de ‘Los Palao’. Said Palao protagonizó un momento inesperado que dio pie a especulaciones sobre la llegada de su primer hijo junto a la empresaria. El chico reality dejó escapar frases que muchos interpretaron como una confirmación.

    wapa.pe

    ¿Said Palao confirmó por error el supuesto embarazo de Alejandra Baigorria?

    En el reciente episodio del reality ‘Los Palao’, Said Palao sorprendió con una revelación que nadie esperaba. En medio de los rumores de un supuesto embarazo de Alejandra Baigorria, el chico reality lanzó una confesión que habría dejado entrever que la ‘Gringa de Gamarra’ se encuentra en la dulce espera.

    Said inició advirtiendo algo que no pasó desapercibido: “En este viaje hay muchas sorpresas”. Lorelein Palao, hermana de Said, no dudó en preguntarle si eran ciertos o no los rumores de un supuesto embarazo de Alejandra Baigorria.

    “¿Oye y lo del Saidcito, es verdad eso? ¡Dime la verdad! Aquí entre nos, porque Ale lo ha mencionado mucho”, le preguntó y el integrante de Esto es Guerra encendió las especulaciones: “Sorpresa, sorpresa, dejémoslo a la imaginación”.

    “Oye, pero es que va a salir hermoso, ¿te imaginas que se parezca a mí? Va a salir, así como tú, narizoncito”, comentó entre risas y Said solo atinó a decir: “Van a haber sorpresas, hermanita”. Lorelein aconsejó a su hermano en tomarse su tiempo para disfrutar de su relación con Alejandra, pero este no se calló.

    “A menos que el tiempo se haya acabado, no te puedo decir nada, no es momento”, expresó, haciendo que su hermana se emocionara pensando que Alejandra ya estaría en la dulce espera.

    “Entonces sí”, comentó Lorelein, pero Said se negó a hablar: “No te puedo decir nada”. “A mi sobrinito me lo voy a llevar a todos lados”, añadió Lorelein y fue ahí cuando Said se habría delatado: “Si es sobrinito porque también no sabemos si es hombre o mujer”.

    wapa.pe

    Said Palao revela cuándo planea convertirse en padre

    El integrante de ‘Esto es Guerra’, Said Palao, aclaró los rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria y explicó que, aunque ambos sueñan con tener un hijo, aún no es el momento. La pareja ha decidido postergar la llegada de su primer bebé hasta el 2026 debido a los proyectos que tienen en marcha este año.

    "No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido, vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo", comentó el competidor para ‘Más Espectáculos’.

    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? “No sabemos si es hombre o mujer”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;