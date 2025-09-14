Alejandra Baigorria vive emotivo momento al lado de su esposo Said Palao y su hija: "Mi Cae, ya creció"

Alejandra Baigorria conmovió al mostrar su emoción en un tierno momento junto a Said Palao y su hijastra. Conoce todos los detalles.

La popular influencer y empresaria peruana Alejandra Baigorria vivió días de tensión durante su último viaje, luego de que su esposo Said Palao sufriera un fuerte accidente. Sin embargo, ahora la pareja atraviesa un emotivo momento que ha conmovido a sus seguidores. Alejandra se mostró profundamente emocionada al compartir una experiencia inolvidable al lado de Said y de Caetana, su hijastra, con quien ha construido un lazo cada vez más cercano y especial.

Alejandra Baigorria vive emotivo instante con hija de Said Palao

A través de la cuenta oficial de Instagram de Said Palao se dio a conocer que su única hija, fruto de su relación con Aleska Zambrano, realizó su primera comunión. En la ceremonia también estuvo presente Alejandra Baigorria, quien se mostró muy feliz por compartir este especial momento con la menor.

"Hoy celebramos la primera comunión de mi hija Caetana, un día en el que toda la familia se reúne para acompañarla en esta nueva etapa, siempre de la mano de Dios y rodeada de quienes más la aman", escribió en la descripción de su post el chico reality.

"No hay mayor bendición que ver a mi hija crecer en la fe, en el amor y en la vida. Ella es lo mejor que me ha pasado, y mi corazón se llena de felicidad al verla dar este paso tan importante", agregó Said Palao, mientras que su esposa comentó la publicación: "Bella mi Cae ya creció. Said Palao el mejor papá del mundo", expresó.

