Susy Díaz volvió a generar titulares al pronunciarse sobre el reciente escándalo que involucra a Maju Mantilla y su esposo, Gustavo Salcedo. La popular excongresista no dudó en tomar partido y defendió con firmeza a la exreina de belleza, minimizando las acusaciones de presunta infidelidad que circulan en redes sociales. Con su estilo directo e irreverente, Susy aseguró que no existen pruebas contundentes y, por el contrario, recordó el ampay que protagonizó Salcedo en un sauna.

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y recuerda ampay de Gustavo Salcedo en sauna

La excongresista participó en La noche habla y opinó sobre la polémica que involucra a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. El exdeportista afirmó que su esposa le fue infiel con el productor de Latina, Christian Rodríguez Portugal, y el actor colombiano George Slebi. Aunque se habla de pruebas, hasta el momento solo se han difundido conversaciones entre Salcedo y terceros, además de fotografías de Maju junto a Rodríguez que ya eran conocidas y circulaban previamente en redes.

En esa línea, Susy Díaz le restó peso a los indicios, indicando que no hallaba nada comprometededor en ellos. Al referirse a los mensajes en los que Maju llamaba “amor” a su productor, señaló: "Yo también hablo así con mis amigos, mis amigas". Frente a ello, Ric La Torre, conductor del programa, respondió que en su caso era entendible porque estaba soltera, aunque la situación de Mantilla era distinta.

Pese a esas observaciones, Susy mantuvo firme su opinión y recordó el recordado ampay de Gustavo Salcedo, cuando fue captado en toalla junto a Mariana de la Vega, una escena que en 2023 sacudió a la farándula peruana. "No veo cosas comprometedoras como en un sauna, como que estén 'calatayús' paleteándose", sentenció.

Susy Díaz pone en duda el testimonio de Gustavo Salcedo

Susy Díaz no solo trajo a la memoria el ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega, sino que además puso en tela de juicio sus recientes comentarios, respaldándose en su propia vivencia. "Hizo mal en hablar. ¿Por qué no habló cuando lo ampayaron en el sauna? Con todo lo que me ha pasado en la vida, no confío en los hombres", manifestó con firmeza.