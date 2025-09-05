La inesperada colaboración entre Susy Díaz y Flavia Laos en Kick superó los dos millones de vistas, generó comparaciones entre ambas y abrió espacio para hablar de críticas y salud.

Susy Díaz y Flavia Laos sorprenden con colaboración en Kick: “La gente nos decía que era mi hija”

Lo que comenzó como una simple transmisión terminó convirtiéndose en tendencia. Susy Díaz debutó en la plataforma Kick y lo hizo a lo grande: junto a Flavia Laos, en un live que ya supera los dos millones de reproducciones. La química entre ambas desató furor en redes y hasta provocó comparaciones inesperadas.

“Parecía mi hija”

La propia Susy reveló entre risas que muchos usuarios confundieron la complicidad con un lazo familiar: “La gente nos decía que era mi hija”, contó en entrevista con un diario local. La excongresista destacó además lo bien que se entendió con Flavia: “Es humilde, divertida y me encantó grabar con ella”.

Kick, la nueva apuesta de Susy Díaz

Aunque Susy tiene gran presencia en TikTok, confesó que se inclinó por Kick porque ofrece mayor libertad: “Aquí puedes hablar de cualquier cosa, no lo hago por dinero, sino porque es más libre”. Según adelantó, ya está en conversaciones con el mánager de Flavia para repetir la fórmula que arrasó en su primera transmisión.

Críticas y defensa

En medio del éxito, Flavia Laos enfrentó comentarios sobre supuestos retoques estéticos. Susy no dudó en salir en su defensa: “La veo natural. Ella misma me dijo que había subido de peso, pero ya bajó y está perfecta. Es una muñeca”.

Cocina, risas y confesiones

Durante la transmisión, ambas prepararon tallarines verdes a lo pobre mientras conversaban sobre la presión mediática. Con humor y franqueza, coincidieron en que las críticas siempre estarán presentes en la vida pública. Flavia fue tajante: “Para que algo me moleste tiene que ser de mi familia, no de mi físico”.

Flavia aclara rumores sobre su salud

La actriz también se pronunció sobre las especulaciones que surgieron tras su aparición en la fiesta de la streamer Zully. Lejos de intervenciones estéticas, Flavia explicó en América Hoy que enfrenta un desorden hormonal que ha generado cambios en su rostro: “No tengo nada que esconder. Cuando me sienta lista contaré todo el proceso”.