Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Susy Díaz y Flavia Laos sorprenden con colaboración en Kick: “La gente nos decía que era mi hija”

La inesperada colaboración entre Susy Díaz y Flavia Laos en Kick superó los dos millones de vistas, generó comparaciones entre ambas y abrió espacio para hablar de críticas y salud.

    Lo que comenzó como una simple transmisión terminó convirtiéndose en tendencia. Susy Díaz debutó en la plataforma Kick y lo hizo a lo grande: junto a Flavia Laos, en un live que ya supera los dos millones de reproducciones. La química entre ambas desató furor en redes y hasta provocó comparaciones inesperadas.

    LEER MÁS: Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la libido al igual que Pamela Franco

    “Parecía mi hija”

    La propia Susy reveló entre risas que muchos usuarios confundieron la complicidad con un lazo familiar: “La gente nos decía que era mi hija”, contó en entrevista con un diario local. La excongresista destacó además lo bien que se entendió con Flavia: “Es humilde, divertida y me encantó grabar con ella”.

    Kick, la nueva apuesta de Susy Díaz

    Aunque Susy tiene gran presencia en TikTok, confesó que se inclinó por Kick porque ofrece mayor libertad: “Aquí puedes hablar de cualquier cosa, no lo hago por dinero, sino porque es más libre”. Según adelantó, ya está en conversaciones con el mánager de Flavia para repetir la fórmula que arrasó en su primera transmisión.

    Críticas y defensa

    En medio del éxito, Flavia Laos enfrentó comentarios sobre supuestos retoques estéticos. Susy no dudó en salir en su defensa: “La veo natural. Ella misma me dijo que había subido de peso, pero ya bajó y está perfecta. Es una muñeca”.

    TAMBIÉN PUEDES VER: Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Cocina, risas y confesiones

    Durante la transmisión, ambas prepararon tallarines verdes a lo pobre mientras conversaban sobre la presión mediática. Con humor y franqueza, coincidieron en que las críticas siempre estarán presentes en la vida pública. Flavia fue tajante: “Para que algo me moleste tiene que ser de mi familia, no de mi físico”.

    Flavia aclara rumores sobre su salud

    La actriz también se pronunció sobre las especulaciones que surgieron tras su aparición en la fiesta de la streamer Zully. Lejos de intervenciones estéticas, Flavia explicó en América Hoy que enfrenta un desorden hormonal que ha generado cambios en su rostro: “No tengo nada que esconder. Cuando me sienta lista contaré todo el proceso”.

    Con este encuentro, Flavia Laos y Susy Díaz no solo conquistaron Kick, sino que convirtieron un simple live en un fenómeno viral cargado de humor, empatía y autenticidad.

