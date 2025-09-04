Mark Vito viajó a EE.UU. con Leslie Echevarría para presentarla a sus padres, pero ella lo expuso con una divertida confesión: “Me hizo ir en subway porque no tenía para taxi”.

Mark Vito Villanella sorprendió al revelar que viajó a Estados Unidos junto con su joven pareja, Leslie Echevarría, para presentarla oficialmente a sus padres. El gesto confirma que su historia de amor va en serio, pese a que recién cumplen cinco meses de relación.

El empresario e influencer, recordado por su mediática relación con Keiko Fujimori, atraviesa una etapa de reinvención personal, donde apuesta por el humor, las nuevas experiencias y un estilo de vida más relajado.

Leslie Echevarría y la inesperada revelación

Aunque todo parecía una visita romántica y familiar, Leslie no perdió la oportunidad de bromear frente a las cámaras. Con una sonrisa cómplice lanzó una confesión que desató carcajadas en redes sociales: “Mark me hizo ir en subway porque no tiene para el taxi”, reveló entre risas.

La espontaneidad de la joven generó comentarios inmediatos entre los seguidores de ambos, quienes aplaudieron la frescura de la relación y el buen humor con el que afrontan incluso los momentos más simples.

Una nueva etapa en la vida del “gringo”

Este viaje no solo marca el inicio de una conexión más sólida con la familia de Vito, sino que también refleja cómo el empresario ha decidido abrir una nueva página en su vida sentimental.