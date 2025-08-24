Wapa.pe
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

Mark Vito sorprendió en Instagram junto a su 'suegra', quien lo llamó 'vagazo' entre risas; él confesó que nunca había trabajado antes.

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"
    Mark Vito es tildado de 'vagazo' por su actual 'suegra'. | Foto: Composición LR/Mark Vito
    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Mark Vito Villanella volvió a llamar la atención en redes sociales tras protagonizar un divertido momento con la madre de su pareja, Leslie Echavarría. El exesposo de Keiko Fujimori, quien se ha convertido en un popular influencer en TikTok e Instagram, compartió en su cuenta un video junto a su ‘suegra’, clip que rápidamente generó reacciones y se volvió viral entre los usuarios.

    Mark Vito confiesa que nunca trabajó y su suegra lo llama "vagazo"

    El controversial Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori y ahora figura en redes sociales, volvió a llamar la atención tras difundir en Instagram y TikTok un video en el que aparece con la madre de su actual pareja. Lo que empezó como una broma en familia terminó causando furor cuando su "suegra" no dudó en llamarlo "vagazo".

    En la grabación, que se volvió viral en cuestión de horas, la señora lo sorprendió con una pregunta: "Oye Mark, una pregunta, ¿tú vas a recibir tu jubilación?", se le escucha decir. La contestación del estadounidense no tardó en generar sorpresa: "Pero, suegra, yo nunca he trabajado", respondió con toda naturalidad.

    Lejos de incomodarse, la madre replicó con un gesto cariñoso, aunque no dejó pasar la oportunidad de recalcar la frase: Mark Vito era un "vagazo". "Ay, pero igual te quiero, aunque seas un vagazo", expresó la madre de la pareja del influencer, lo que provocó risas entre algunos usuarios, pero también duras críticas.

    El video desata humor y críticas hacia Mark Vito

    Aunque el clip fue grabado en tono jocoso, la frase no pasó inadvertida entre el público. Algunos reaccionaron con risas y comentarios irónicos, mientras que otros lanzaron fuertes críticas.

    "Ni que vea este video mi jefe, porque me dice lo mismo", bromeó un usuario. Otro escribió: "Si nunca trabajó, ¿cómo pensaba jubilarse?".

    El video también reavivó el debate en torno a la vida del influencer, quien ha sido noticia desde su separación de Keiko Fujimori. Tras el final de su matrimonio con la lideresa de Fuerza Popular, Mark optó por enfocarse en el mundo digital. Actualmente es muy activo en TikTok e Instagram, donde acumula miles de seguidores gracias a sus publicaciones humorísticas.

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"
    ;