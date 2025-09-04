Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

Mark Vito y su joven pareja dan el gran paso y viajaron a Estados Unidos para que Leslie conozca a sus suegros, cautivando a sus seguidores con momentos superrománticos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos
    Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar. | Composición Wapa.
    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Mark Vito Villanella decidió dar un paso que marca un antes y un después en su vida sentimental: viajó con Leslie Echevarría a Estados Unidos para presentarla oficialmente a sus padres. La pareja, que lleva meses mostrando su complicidad en redes sociales, convirtió este viaje en una oportunidad no solo para afianzar su vínculo, sino también para explorar nuevos proyectos personales y profesionales.

    Leslie Echevarría comparte su entusiasmo antes del encuentro

    En medio de la expectativa por la presentación oficial, Leslie dejó ver su emoción en redes sociales. “Quedan pocas horas para conocer a mis suegritos”, comentó la joven con una sonrisa, generando cientos de reacciones de sus seguidores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Pamela López y Christian Cueva estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos?

    La pareja compartió a través de historias y publicaciones cómo se viene desarrollando su visita. En una de ellas se pudo apreciar a Leslie disfrutando de una cena preparada por la madre de Mark. “Mi mamá recibió a mi amor con un banquete. Le preparó su comida favorita. Nada como estar en casa”, señaló Villanella, destacando la calidez del encuentro.

    Un proyecto de impacto social: “Inglés por un sol”

    Más allá de la relación sentimental, Mark y Leslie han encontrado en el emprendimiento un espacio para crecer juntos. Ella es la creadora de la iniciativa educativa “Inglés por un sol”, que brinda clases a bajo costo con el objetivo de democratizar el aprendizaje del idioma.

    Mark se ha sumado recientemente como profesor, un reto que asumió con la motivación de su pareja. “Yo sé inglés, pero no sé cómo enseñar”, confesó entre risas en un video viral. Leslie lo animó a dar sus primeras clases con la frase: “Good morning students. My name is Mark Vito and I will be your English professor today”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Leyla Chihuán recibe tremenda sorpresa de su joven pareja por su cumpleaños 50

    La otra cara de Mark: su divorcio con Keiko Fujimori

    El viaje y los nuevos proyectos llegan en un contexto personal marcado por el recuerdo de su separación de Keiko Fujimori. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la lideresa de Fuerza Popular reveló detalles nunca antes dichos sobre el fin de su matrimonio.

    “Cruzó una línea de la que no había regreso”, aseguró Keiko, sugiriendo una traición que quebró la confianza en la relación. Aunque evitaron profundizar en polémicas, quedó claro que la historia de casi 20 años y dos hijas llegó a un cierre definitivo en 2022.

    Desde entonces, Mark Vito ha reinventado su imagen en redes sociales, dejando atrás la sobriedad que lo acompañó en la política y apostando por una faceta más cercana, espontánea y divertida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    ¿Pamela López y Christian Cueva estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos?

    Magaly tomaría radical decisión tras error de sus reporteros por falso ampay de Angye Zapata: “La vergüenza inmensa que estoy pasando…”

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Melissa Paredes le manda chiquita a Ethel por su reacción tras ampay: "Si es mujer la despiden, pero si es hombre: 'es mi amigo'"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Programa de Magaly Medina es sacado del aire por minutos tras disculpas para Angye Zapata por supuesto ampay

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;