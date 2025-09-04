Mark Vito y su joven pareja dan el gran paso y viajaron a Estados Unidos para que Leslie conozca a sus suegros, cautivando a sus seguidores con momentos superrománticos.

Mark Vito Villanella decidió dar un paso que marca un antes y un después en su vida sentimental: viajó con Leslie Echevarría a Estados Unidos para presentarla oficialmente a sus padres. La pareja, que lleva meses mostrando su complicidad en redes sociales, convirtió este viaje en una oportunidad no solo para afianzar su vínculo, sino también para explorar nuevos proyectos personales y profesionales.

Leslie Echevarría comparte su entusiasmo antes del encuentro

En medio de la expectativa por la presentación oficial, Leslie dejó ver su emoción en redes sociales. “Quedan pocas horas para conocer a mis suegritos”, comentó la joven con una sonrisa, generando cientos de reacciones de sus seguidores.

La pareja compartió a través de historias y publicaciones cómo se viene desarrollando su visita. En una de ellas se pudo apreciar a Leslie disfrutando de una cena preparada por la madre de Mark. “Mi mamá recibió a mi amor con un banquete. Le preparó su comida favorita. Nada como estar en casa”, señaló Villanella, destacando la calidez del encuentro.

Un proyecto de impacto social: “Inglés por un sol”

Más allá de la relación sentimental, Mark y Leslie han encontrado en el emprendimiento un espacio para crecer juntos. Ella es la creadora de la iniciativa educativa “Inglés por un sol”, que brinda clases a bajo costo con el objetivo de democratizar el aprendizaje del idioma.

Mark se ha sumado recientemente como profesor, un reto que asumió con la motivación de su pareja. “Yo sé inglés, pero no sé cómo enseñar”, confesó entre risas en un video viral. Leslie lo animó a dar sus primeras clases con la frase: “Good morning students. My name is Mark Vito and I will be your English professor today”.

La otra cara de Mark: su divorcio con Keiko Fujimori

El viaje y los nuevos proyectos llegan en un contexto personal marcado por el recuerdo de su separación de Keiko Fujimori. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la lideresa de Fuerza Popular reveló detalles nunca antes dichos sobre el fin de su matrimonio.

“Cruzó una línea de la que no había regreso”, aseguró Keiko, sugiriendo una traición que quebró la confianza en la relación. Aunque evitaron profundizar en polémicas, quedó claro que la historia de casi 20 años y dos hijas llegó a un cierre definitivo en 2022.