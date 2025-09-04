Productora habló acerca de la posibilidad de una posible reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López.

¿Pamela López y CUEVA estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

La expareja nuevamente acapara la atención luego de darse a conocer que retomaron la comunicación, siendo Christian Cueva, quien tomó la iniciativa de acercarse a Pamela López con el fin de ver a sus hijos. En este contexto, la productora Verónica Alcántara sorprendió con comentarios que sugieren la posibilidad de una reconciliación.

¿Existe la opción de que Pamela López y Christian Cueva se den otra oportunidad?

El acercamiento se produjo tras el arribo del futbolista al Perú, momento en el que decidió escribirle a la madre de sus pequeños para llegar a un acuerdo de conciliación, después de más de un año de distanciamiento. Aunque Cueva mantiene una relación con Pamela Franco, Alcántara insinuó que no sería imposible pensar en un reencuentro amoroso, ya que ambos atraviesan una etapa distinta de sus vidas.

Pamela, quien desde hace tiempo reclama una pensión alimenticia más justa, ya recibió un primer depósito de 12 mil soles, aunque busca aumentarlo. Mientras tanto, el jugador estaría impresionado por la faceta empoderada de su aún esposa, ahora consolidada como influencer y animadora de eventos.

“Ellos se desbloquearon y comenzaron a conversar con calma por WhatsApp, quizá hasta salgan por un heladito (...) Yo creo que terminarán regresando, porque Pamela se cansará de estar siempre en lucha por mantener el nivel de vida al que está acostumbrada”, señaló Alcántara.

También dejó entrever que ya circulan rumores en el mundo del espectáculo sobre una posible reconciliación: “Ya sabes cómo es, en los camerinos, canales y orquestas siempre se escuchan cosas”.

Una comunicación estrictamente formal

Sin embargo, Pamela ha dejado en claro que solo conversa con Cueva respecto a sus hijos, manteniendo un trato distante y formal, llegando a llamarse entre sí “señor Cueva” y “señora López”.

El mensaje de Cueva que sorprendió

En medio de toda esta situación, Rosario Sasieta, exabogada de López, reveló que el jugador envió un mensaje de texto a su aún esposa, hecho que causó sorpresa en América Hoy por su actual relación con Pamela Franco.