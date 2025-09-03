Vanessa Pumarica , examiga de Pamela Franco , reveló una tensa llamada con Christian Cueva, quien la cuestionó por sus consejos sobre la relación de la cantante.

Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco reveló que el futbolista la contactó directamente para reclamarle por supuestos consejos que habría dado a la cantante sobre su relación. La conversación, según su versión, estuvo cargada de tensión, reproches y un inesperado cruce de palabras, lo que confirmaría el posible motivo del distanciamiento entre ella y la cantante.

¿Qué le dijo Christian Cueva a Vanessa Pumarica en la tensa llamada que desató la polémica?

Vanessa Pumarica volvió a estar en el centro de la polémica tras una revelación en el programa ‘Ponte en la cola’. La examiga íntima de Pamela Franco contó que Christian Cueva la llamó para cuestionarla por los consejos que supuestamente habría dado a la cantante sobre su romance, situación que derivó en un enfrentamiento lleno de gritos y reproches.

Durante la conversación con Michelle Soifer y Ricardo Rondón, Pumarica recordó que la última vez que vio a Pamela fue en su cumpleaños, en julio, y desde entonces no volvieron a hablar. Sin embargo, poco después recibió la inesperada llamada de Cueva, quien, según su relato, la increpó con un tono elevado y le recriminó por opinar sobre la relación de la cumbiambera.

“Me llamó a reclamarme, alzándome la voz. Yo no le dejé hablar, le dije que no iba a conversar con una persona que, para mí, solo tienen habilidad en las piernas y no tiene inteligencia emocional”, expresó Pumarica, dejando en claro que decidió cortar la comunicación.

La también examiga de la artista aclaró que nunca le sugirió terminar con el futbolista, pero sí le aconsejó reflexionar. “Jamás le aconsejé que no inicie una relación con él. Lo que sí le dije es que replantee las cosas, pero es ella quien lleva su relación”, subrayó.

Finalmente, señaló que le sorprendió que el jugador se involucrara directamente con ella, pues no pertenece al entorno cercano de la pareja. Incluso deslizó la posibilidad de que la intervención de Cueva haya sido un factor en el distanciamiento con Franco.

Vanessa Pumarica confirma su distanciamiento de Pamela Franco

Vanessa Pumarica rompió el silencio sobre la relación de amistad que mantenía con Pamela Franco y sorprendió al revelar que ya no existe la misma cercanía entre ambas. Según contó, la última vez que se encontraron fue en el cumpleaños de la cantante, celebrado en julio, y desde entonces no han vuelto a tener contacto.

“El día de su cumpleaños fue la última vez que la vi, después la verdad hubo un distanciamiento que fue de su parte, a ella le escribí para conversar”, relató en una entrevista para Latina.

La empresaria también recordó que, hace unos días, ya había adelantado que su amistad con la cumbiambera había llegado a su fin. “Sí, estamos distanciadas. No sé nada de ella”, señaló en diálogo con Trome.