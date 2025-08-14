Wapa.pe
Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, expresó su preocupación y la aconsejó a "replantear" su relación, enfatizando que es una mujer adulta capaz de tomar decisiones.

    Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la controversia por su relación con Christian Cueva, y su mejor amiga, Vanessa Pumarica, decidió pronunciarse. El caso tomó fuerza tras una denuncia de Pamela López, expareja del jugador, que reveló supuestas llamadas a su pareja Paul Michael. Este episodio habría causado fricciones en la relación, llevando incluso a que Franco eliminara toda evidencia de su romance en redes sociales.

    Vanessa Pumarica aconseja a Pamela Franco tras escándalo con Christian Cueva

    Vanessa Pumarica, inseparable amiga de Pamela Franco, no ocultó su preocupación por la situación sentimental de la cantante, la cual volvió a ser tema de conversación pública tras la reciente denuncia de Pamela López, expareja de Christian Cueva. Según López, el futbolista habría intentado comunicarse en repetidas ocasiones con Paul Michael, actual pareja de la denunciante, lo que habría generado tensión entre Cueva y Franco.

    En medio de este escenario, y luego de que la artista eliminara todas las fotos junto al jugador de sus redes sociales, Pumarica lanzó una advertencia en el programa ‘Todo se filtra’. “Si yo estuviera en este momento, ahorita con ella, conversando, le diría: ‘Replantea’”, señaló, sugiriendo que su amiga debería evaluar su relación.

    La bailarina recalcó que Franco es una mujer madura y capaz de decidir por sí misma. “Ella ya está grande, es una persona adulta, sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha. Entonces, ella tiene que saber tomar sus decisiones. Obviamente, pues imagínate Christian jamás te va a responder, porque ¿qué va a decir?”, añadió.

    ¿Cómo se encuentra Pamela Franco en medio de polémica de Cueva?

    Vanessa Pumarica no ocultó su preocupación al referirse a la situación personal de Pamela Franco, dejando claro que, más allá de la polémica con el popular ‘Aladino’, lo que más le importa es el bienestar de su amiga.

    Durante su participación en televisión, la bailarina lamentó la exposición mediática que vive la cantante. “Ver lo que veo en televisión me da muchísima pena, no por él, sino por ella. Porque yo me imagino, y por el cariño que le tengo, ella debe estar sufriendo. Entonces, no se lo merece tampoco”, afirmó.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;