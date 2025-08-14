Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco , expresó su preocupación y la aconsejó a “replantear” su relación, enfatizando que es una mujer adulta capaz de tomar decisiones.

Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la controversia por su relación con Christian Cueva, y su mejor amiga, Vanessa Pumarica, decidió pronunciarse. El caso tomó fuerza tras una denuncia de Pamela López, expareja del jugador, que reveló supuestas llamadas a su pareja Paul Michael. Este episodio habría causado fricciones en la relación, llevando incluso a que Franco eliminara toda evidencia de su romance en redes sociales.

Vanessa Pumarica aconseja a Pamela Franco tras escándalo con Christian Cueva

Vanessa Pumarica, inseparable amiga de Pamela Franco, no ocultó su preocupación por la situación sentimental de la cantante, la cual volvió a ser tema de conversación pública tras la reciente denuncia de Pamela López, expareja de Christian Cueva. Según López, el futbolista habría intentado comunicarse en repetidas ocasiones con Paul Michael, actual pareja de la denunciante, lo que habría generado tensión entre Cueva y Franco.

En medio de este escenario, y luego de que la artista eliminara todas las fotos junto al jugador de sus redes sociales, Pumarica lanzó una advertencia en el programa ‘Todo se filtra’. “Si yo estuviera en este momento, ahorita con ella, conversando, le diría: ‘Replantea’”, señaló, sugiriendo que su amiga debería evaluar su relación.

La bailarina recalcó que Franco es una mujer madura y capaz de decidir por sí misma. “Ella ya está grande, es una persona adulta, sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha. Entonces, ella tiene que saber tomar sus decisiones. Obviamente, pues imagínate Christian jamás te va a responder, porque ¿qué va a decir?”, añadió.

¿Cómo se encuentra Pamela Franco en medio de polémica de Cueva?

