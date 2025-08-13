Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva

Pamela López reveló que siente temor por su actual pareja Paul Michael. 

    Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva
    Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva

    Pamela López rompió su silencio y reveló las supuestas llamadas y mensajes que su pareja, Paul Michael, habría recibido de Christian Cueva. En una entrevista con Amor y Fuego, la animadora de eventos expresó su inquietud por la seguridad del integrante de Orquesta Candela, debido a lo que el popular ‘Aladino’ podría hacer tras este presunto intento de contacto.

    Pamela López teme por la seguridad de Paul Michael

    La también actriz de videoclips aseguró que identificó al futbolista de Emelec como la persona detrás de las llamadas, ya que en uno de los audios enviados se escucha claramente su voz conversando con otra persona. Este hallazgo la llevó a preocuparse por su pareja, considerando la influencia que, según ella, tiene el padre de sus hijos.

    “Puedo pensar muchas cosas. Prefiero hacerlo público para evitar que le pase algo, porque tú sabes que ese tema me da mucho temor”, dijo visiblemente preocupada.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Cueva desmiente llamadas a Paul Michael y anuncia acciones legales contra Pamela López

    Además, cuestionó el motivo de este contacto: “No se conocen y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es: ¿para qué consiguieron su número y con qué intención?”.

    La respuesta de Christian Cueva a las acusaciones

    Tras las declaraciones de López en Amor y Fuego, donde afirmó que su pareja recibió múltiples llamadas y mensajes temporales en WhatsApp, supuestamente provenientes de Cueva, el jugador reaccionó. Por medio de sus historias en Instagram, negó rotundamente haber intentado comunicarse con el entorno de su expareja.

    “A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa Amor y Fuego, por ello tomaré las acciones legales respectivas”, señaló. Con este mensaje, dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra ella.

    Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

