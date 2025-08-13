Paul Michael revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Paul Michael revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Pamela López rompió su silencio y reveló las supuestas llamadas y mensajes que su pareja, Paul Michael, habría recibido de Christian Cueva. En una entrevista con Amor y Fuego, la animadora de eventos expresó su inquietud por la seguridad del integrante de Orquesta Candela, debido a lo que el popular ‘Aladino’ podría hacer tras este presunto intento de contacto.

Pamela López teme por la seguridad de Paul Michael

La también actriz de videoclips aseguró que identificó al futbolista de Emelec como la persona detrás de las llamadas, ya que en uno de los audios enviados se escucha claramente su voz conversando con otra persona. Este hallazgo la llevó a preocuparse por su pareja, considerando la influencia que, según ella, tiene el padre de sus hijos.

“Puedo pensar muchas cosas. Prefiero hacerlo público para evitar que le pase algo, porque tú sabes que ese tema me da mucho temor”, dijo visiblemente preocupada.

Además, cuestionó el motivo de este contacto: “No se conocen y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es: ¿para qué consiguieron su número y con qué intención?”.

La respuesta de Christian Cueva a las acusaciones

Tras las declaraciones de López en Amor y Fuego, donde afirmó que su pareja recibió múltiples llamadas y mensajes temporales en WhatsApp, supuestamente provenientes de Cueva, el jugador reaccionó. Por medio de sus historias en Instagram, negó rotundamente haber intentado comunicarse con el entorno de su expareja.