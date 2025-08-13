Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian CuevaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López rompió su silencio y reveló las supuestas llamadas y mensajes que su pareja, Paul Michael, habría recibido de Christian Cueva. En una entrevista con Amor y Fuego, la animadora de eventos expresó su inquietud por la seguridad del integrante de Orquesta Candela, debido a lo que el popular ‘Aladino’ podría hacer tras este presunto intento de contacto.
Pamela López teme por la seguridad de Paul Michael
La también actriz de videoclips aseguró que identificó al futbolista de Emelec como la persona detrás de las llamadas, ya que en uno de los audios enviados se escucha claramente su voz conversando con otra persona. Este hallazgo la llevó a preocuparse por su pareja, considerando la influencia que, según ella, tiene el padre de sus hijos.
“Puedo pensar muchas cosas. Prefiero hacerlo público para evitar que le pase algo, porque tú sabes que ese tema me da mucho temor”, dijo visiblemente preocupada.
Además, cuestionó el motivo de este contacto: “No se conocen y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es: ¿para qué consiguieron su número y con qué intención?”.
La respuesta de Christian Cueva a las acusaciones
Tras las declaraciones de López en Amor y Fuego, donde afirmó que su pareja recibió múltiples llamadas y mensajes temporales en WhatsApp, supuestamente provenientes de Cueva, el jugador reaccionó. Por medio de sus historias en Instagram, negó rotundamente haber intentado comunicarse con el entorno de su expareja.
“A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa Amor y Fuego, por ello tomaré las acciones legales respectivas”, señaló. Con este mensaje, dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra ella.