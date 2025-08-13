Christian Cueva desmintió las afirmaciones y anunció acciones legales contra Pamela López. Aclaró que las acusaciones no son ciertas y se defenderá.

Christian Cueva volvió a ser tendencia luego de que Pamela López lo señalara públicamente y asegurara que el futbolista habría intentado comunicarse con su actual pareja. Ante la polémica, el deportista decidió pronunciarse en sus redes y anunció que tomará medidas legales contra las acusaciones.

Christian Cueva niega acusaciones de Pamela López y anuncia acciones legales

Christian Cueva utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones de Pamela López, quien en una entrevista con ‘Amor y Fuego’ aseguró que su expareja habría intentado comunicarse, a través de mensajes y llamadas, con su actual pareja, Paul Michael.

De acuerdo con lo relatado en el programa de Rodrigo González, el hecho ocurrió mientras el cantante se presentaba en el aniversario de Universitario de Deportes. Durante su show, el teléfono del denominado ‘colágeno’ de López no dejaba de sonar.

“Apenas acabó el concierto anoche me dice ‘quiero mostrarte algo, me han llamado insistentemente de un número de Ecuador’. Es el número de un amigo, que vive con él en Ecuador”, comentó.

Horas más tarde, Cueva respondió desde sus historias de Instagram con un comunicado en el que desmintió lo dicho por la madre de sus hijos y adelantó que tomará medidas legales.

“A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de ‘Amor y Fuego’, por ello, tomaré las acciones legales respectivas”, se lee en su publicación.

Pamela López acusa a Christian Cueva de intentar contactar a Paul Michael desde Ecuador

Pamela López afirmó que Christian Cueva habría intentado comunicarse con su actual pareja, el cantante Paul Michael, conocido como el ‘Colágeno’. Según su versión, las llamadas se habrían originado desde Ecuador y estarían relacionadas con alguien cercano al futbolista.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, López contó que el hecho sucedió mientras la Orquesta Candela se presentaba en vivo. Durante el show, el teléfono de Michael comenzó a recibir insistentes mensajes y llamadas de WhatsApp desde un número extranjero.

De acuerdo con la empresaria, su pareja le mostró las conversaciones y juntos guardaron capturas de pantalla para respaldar lo ocurrido. Incluso, sostuvo que detrás de las llamadas estaría un amigo de Cueva que vive con él en Ecuador.