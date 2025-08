“Supe que Christian Cueva tiene un microdesgarro tibial. Ahora que ya sintió algo un poco más fuerte fue que ya se determina, en cuanto a la evaluación, un micro desgarro. Sé que hoy no estuvo entrenando, por obvias razones, le van a dar una semana para que pueda hacer fisioterapia y pueda recuperarse con normalidad. Me supieron manifestar, no de Emelec, sino un médico experto, que podría ser 21 días fuera de la cancha”, informó la periodista deportiva de Ecuador.