Tilsa Lozano sorprendió al responder con fuerza a las recientes declaraciones de Leslie Shaw contra Mario Hart . La modelo y exvengadora no se guardó nada y cuestionó la actitud de la cantante. Según su versión, Shaw tendría una deuda de gratitud con Mario Hart por su incursión en el reguetón y no debería seguir mencionándolo de la forma en que lo hace.

Tras las declaraciones de Leslie Shaw sobre las supuestas influencias de la familia de Mario Hart en el Poder Judicial, Tilsa Lozano no dudó en pronunciarse y lanzar un fuerte mensaje a la cantante. La exvengadora aseguró que ya es momento de dejar el pasado atrás.

En su participación en el programa 'La Noche Habla', Tilsa criticó que la intérprete de “La Faldita” no reconozca el impulso que recibió en sus inicios en la música urbana. “Siento que Leslie no agradece cuando alguien le ayuda en su carrera. Seamos claros, cuando Leslie inició a hacer reggaetón, ingresó al mundo urbano por Mario Hart y hasta el día de hoy no le agradece”, afirmó.