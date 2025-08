“Que quede claro que a ti nadie te ha prohibido nada, pero te has ganado a pulso el rechazo de tres indefensos niños. Busca ayuda o, mejor aún, haz las cosas bien y busca los puentes correctos. PD: Yo siempre me entero de todo”, se puede leer.

“No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, ¿o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año, ¿cómo comen mis hijos? Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo”, expresó visiblemente indignada.