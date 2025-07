Pamela López arremete contra Cueva tras pedido de régimen de visitas: "¿Ahora sí quiere ver a sus hijos?"

Pamela López cuestionó la reciente solicitud de Christian Cueva para obtener un régimen de visitas. En el programa Amor y Fuego, señaló que durante el tiempo en que el futbolista permaneció en Perú no demostró interés en pasar momentos con sus hijos. Por este motivo, la trujillana considera que no existe razón para aceptar su pedido en la actualidad, especialmente cuando él se encuentra viviendo en el extranjero y no mostró esa intención en etapas anteriores del proceso.

"Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas y claro, si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador", expresó con firmeza.

"No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos", explicó con firmeza.