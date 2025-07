Chechito NO CALLA ante amenazas de Leslie Shaw y FILTRA CHATS PRIVADOS con ella que revelarían todo: "Sí quería..."

LEE MÁS: Alejandra Baigorria pierde los papeles contra Said Palao y bota a sus hermanas por intervenir

El 30 de agosto, Chechito apareció en el programa 'La Noche Habla' para dar su versión de los hechos y mostrar los chats que intercambió con la cantante después de su participación en el conocido programa de confesiones. Según explicó, desde un inicio le dejó claro a Shaw que saldría públicamente a decir que entre ellos no ocurrió nada sentimental.

“Tranquila Leslie yo tampoco estoy contento con todo esto. En las entrevistas que voy a tener, voy a dar la cara y dejaré en claro que no pasó nada”, señaló.

Además, indicó que el enfado de la exintegrante de realities no era con él, sino con otra persona cuya identidad no fue revelada. “Ella está ofuscada pero por X persona. Luego se calma y me dice: 'Recién estás empezando, yo quería hacer la canción contigo. Leo está molestísimo'”, contó, sorprendido por la actitud de su examiga.