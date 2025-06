Mario Hart rompió su silencio y habló sobre los momentos más tensos que ha vivido junto a Korina Rivadeneira . El piloto de autos y conductor de América Televisión reveló cómo manejó una de sus primeras crisis matrimoniales, cuando su esposa decidió abandonar la casa. Su testimonio, ofrecido en Más Espectáculos, dejó en evidencia que su relación no ha sido ajena a los altibajos.

“Creo que como todo matrimonio. No todo es color de rosa”, comenzó diciendo Hart sobre las crisis que ha tenido con su esposa. “Todos pasan por altibajos y evidentemente nosotros no hemos sido la excepción, hemos tenido también nuestros momentos de crisis, pero lo importante es poder salir de esos momentos, entender que el matrimonio tiene estas cosas, que siempre van a haber altibajos y hay que saber superar”, añadió.

El presentador de ‘Mande Quien Mande’ recordó la primera crisis que tuvo con Korina y que ahora recuerda como algo “gracioso”. “Es gracioso, ahora es anecdótico, de hecho, fue nuestra primera discusión, es parte de la madurez como personas. Nuestra primera pelea ya de casados, me dijo: ‘No, me voy, esto se acabó y se fue’, habrá sido a los dos meses. Le dije: ‘¿Te vas? ¿en nuestra primera discusión ya te vas?’ (…) Ah te vas, bueno, ahí está la puerta, pero piénsalo bien, estamos casados, esto es un matrimonio, no eres mi enamoradita”, recordó sobre ese momento y su reacción.