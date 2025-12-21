Christian Cueva confiesa los momentos que lo hicieron enamorarse de Pamela Franco: “Dios me la mandó”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Cueva volvió a sentarse en un programa de TV para hablar sobre su vida amorosa con la cantante Pamela Franco. A pesar de un inicio conflictivo, la pareja demuestra en redes que su relación está más sólida que nunca, ignorando rumores de separación o infidelidad.
Durante la gira nacional del tour "El cervecero", pasan más tiempo juntos, y recientemente el ‘Aladino’ confesó frente a las cámaras qué lo enamoró de Pamela, llenándola de elogios.
Christian Cueva revela qué le enamoró de Pamela Franco
Mediante una conversación con 'La Chola Chabuca', Christian Cueva habló sobre Pamela Franco y reveló qué es lo que realmente lo enamoró de ella. “Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos”, expresó el futbolista.
Además, Cuevita destacó que es una persona que demuestra su amor con gestos y que ambos comparten varios intereses, lo que permite que la relación siga “viento en popa”.
“Ella es muy detallista y compartimos cosas que nos hacen felices, como el cantar, el bailar. Ella involucrándose en mis temas deportivos. Su nobleza, su gran corazón. Sabemos la gran mujer que es, con un gran talento, bella, encantadora”, añadió.
Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco
En otro momento de la entrevista, Christian Cueva destacó que Pamela Franco es una mujer que no lo confronta por sus errores, sino que prefiere dialogarlos.
“En realidad, el corazón que tiene, la nobleza que tiene, la humildad. Ella no me ve las cosas que puedo cometer, los errores que puedo cometer, siempre me habla. Ella como yo queremos seguir una misma línea”, agregó.
Por su parte, la cumbiambera compartió qué es lo que le enamoró de ‘Aladino’. “Te dije que él me pone nerviosa, me intimida. Tiene una personalidad que me gusta mucha. Siempre, desde que lo conocí, me intimidaba”, destacó.