Christian Domínguez confronta a Christian Cueva tras exponer salida de su hija con Pamela Franco: "¿Cómo se te ocurre?"

Christian Domínguez no ocultó su molestia al ver que Christian Cueva se reunió con su hija y Pamela Franco, y cuestionó directamente sus acciones.

    Pamela Franco mostró la primera reunión de su familia con la de Christian Cueva por las fiestas navideñas, sorprendiendo al revelar que su hija con Christian Domínguez también asistió.

    La situación generó polémica, ya que los hijos de Pamela López estuvieron ausentes. Tras esto, Domínguez reapareció en 'Todo se filtra' junto a Karla Tarazona y sorprendió al anunciar que mantendrá una fuerte conversación con 'Aladino'. ¿Cuál será el inesperado motivo?

    Christian Domínguez cuestiona a Christian Cueva tras revelar foto con su hija y Pamela Franco

    Christian Domínguez reapareció en 'Todo se filtra' y se refirió a Christian Cueva, quien por primera vez reunió a Pamela Franco, su hija y sus familias, dejando fuera a sus hijos con Pamela López en pleno proceso de divorcio.

    El programa mostró además un adelanto del video del futbolista junto a la cantante para su próxima aparición en 'Esta Noche', donde Cueva se autodenomina el 'Marc Anthony' de la cumbia. Este comentario no pasó desapercibido para Domínguez, quien cuestionó la comparación al considerar que Cueva no está preparado como cantante.

    Antes de la emisión del video, Domínguez adelantó que conversaría con el futbolista y dejó entrever que se cruzaría varias veces con él, lo que muchos relacionaron con Pamela Franco. Sin embargo, aclaró que su intención no era hablar de la cantante ni de la reciente reunión, sino corregir directamente el comentario de Cueva.

    "Escúchame no, no....(Cueva) Cuando lo vea y le hable le voy a decir '¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Cuando lo veo, me lo cruzo porque obviamente... (...) Él se ha autodenominado el Marc Anthony de la cumbia, cuando lo vea le voy a decir '¿qué estás haciendo? Así te pones en bandeja", advirtió Domínguez antes de presentar la nota.

    Con esta declaración, Domínguez dejó en claro que mantiene buena relación con 'Aladino', a diferencia de su trato con Pamela López, a quien pidió a Karla Tarazona que no la llame 'su prima'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez confronta a Christian Cueva tras exponer salida de su hija con Pamela Franco: "¿Cómo se te ocurre?"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

