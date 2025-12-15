Christian Domínguez vuelve a la polémica tras ser ampayado en un set de radio con actitud comprometedora hacia otra mujer, mientras Karla Tarazona no estaba presente.

Christian Domínguez es captado en impensada situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona. | Composición Wapa

Christian Domínguez es captado en impensada situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona. | Composición Wapa

Luego de ser grabado comprando lujosos regalos y de que usuarios advirtieran a Karla Tarazona sobre una posible infidelidad, Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En TikTok se viralizó un video captado en un conocido set de radio, donde coincidieron las integrantes de ‘La Bella Luz’, el cantante y la Gran Orquesta Internacional. Un impensado detalle no pasó desapercibido y encendió la polémica.

Christian Domínguez es captado en situación inesperada

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que usuarios advirtieran a Karla Tarazona sobre una presunta infidelidad, tras la difusión de imágenes donde el cantante es captado comprando lujosos regalos.

Posteriormente, se viralizó un video grabado en ‘Radio Nueva Q’, en el que se observa a las integrantes de ‘La Bella Luz’ realizando su animada presentación. Mackeily Luján destacó como una de las bailarinas principales, mientras Edwin Sierra y los vocalistas acompañaban el show con los conocidos “pasos prohibidos”. Detrás del escenario se encontraba Domínguez junto a Dimas Ysla, vocalista de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la actitud del cumbiambero, quien, pese a conversar y bromear con Ysla —pareja de Mackeily—, habría dirigido reiteradamente su mirada hacia la bailarina. Al percatarse de la situación, Dimas habría volteado y Domínguez reaccionó desviando la vista de inmediato.

Reacción de los usuarios tras la actitud de Christian Domínguez

A raíz del video viral, se desató una ola de comentarios en redes sociales. El narrador del clip, Wilson Sebas, llamó la atención sobre lo que, según él, era evidente para quienes observaban atentamente:

"Ahí está Christian, miren lo que están observando, están concentraditos, ampay, Mackeily y Ariana no se dan cuenta, sigan viendo, ahí está la mirada fija. Ya pe Christian, mira a otro lado, mano. Tremendo ampay, ahí se dieron cuenta las chicas", comentó.