Karla Tarazona mostró su molestia al ver que Christian Domínguez no figura en la lista de infieles viral y afirmó que aún conserva pruebas de sus antiguos engaños.

Karla Tarazona expresó su indignación al descubrir que Christian Domínguez no figura en la lista de infieles que se hizo viral en redes. Durante el programa que conducen juntos, el cantante —conocido por sus múltiples ampays y escándalos de infidelidad— celebró no aparecer en la polémica relación, generando sorpresa y comentarios entre los televidentes por su reacción.

Karla Tarazona indignada porque Christian Domínguez no figura en lista de infieles

Durante la emisión del programa, la conductora puso en duda que el cumbiambero no apareciera en la lista y planteó si sería posible añadirlo, remarcando que aún conserva evidencia de sus antiguas infidelidades.

“¿Pueden creerlo? Me siento un meme. No está el señor Domínguez en esa lista. Ahora, yo quiero preguntar si puedo inscribirlo porque de repente necesitan datos más exactos y yo todavía tengo algunas pruebas”, dijo Tarazona.

Ante ello, Christian Domínguez reaccionó en vivo y aclaró que Karla Tarazona no tendría la opción de volver a registrarlo, recordando que ya ha sido severamente criticado por sus propios escándalos.

“¿Perdón? Usted me inscribió en su momento, usted ya no puede hacerlo más. Se han quemado las pruebas, el internet lo bloqueó. Uno tiene que entender que uno ya ha recibido látigo, puñetes, patada”, manifestó.

Finalmente, Karla Tarazona le reiteró que las cuestionamientos que enfrentó fueron consecuencia de su propia “responsabilidad”.

¿Qué es la lista de infieles?

En las últimas semanas, se volvió viral un archivo de Excel conocido como La lista negra de las girls, donde se incluían nombres, apellidos, distritos y edades de hombres señalados por presuntas infidelidades. La polémica estalló rápidamente debido a la exposición de datos personales sensibles, lo que llevó a que el documento fuera retirado de circulación.