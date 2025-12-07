Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."

Samahara Lobatón reveló cómo fue realmente su relación con la hija mayor de Bryan Torres tras las declaraciones del cantante. Aquí todos los detalles.

    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."
    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres. | Composición Wapa
    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."

    ¡Destapa su verdad! Samahara Lobatón decidió romper su silencio y aclarar la polémica que dejó su ruptura con Bryan Torres, luego de que él insinuara que ella habría tenido un mal trato hacia su hija mayor.

    Ante las crecientes especulaciones, la exchica reality salió al frente para revelar cómo fue realmente el vínculo que mantuvo con la pequeña y sorprendió a todos con una respuesta que busca poner fin a las dudas sobre su comportamiento.

    wapa.pe

    Samahara Lobatón revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres

    En su reciente participación en el programa Esta Noche, Samahara Lobatón se presentó como invitada especial y no esquivó ninguna de las preguntas vinculadas al fin de su relación con Bryan Torres. La influencer decidió aclarar que la hija mayor del salsero no tuvo participación alguna en los motivos de su separación, descartando así los rumores que se generaron en los últimos días.

    "En esta pelea, en esta separación no tiene nada que ver nuestros hijos ni su hija, al contrario. Yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo, es la hermana de mis hijos", dijo en un inicio.

    Asimismo, Samahara profundizó en el cariño que mantiene hacia la menor y recalcó que jamás tendría una actitud negativa hacia ella. "Mis hermanos son mi vida, yo jamás podría hacerle daño a una niña... siempre que puedo le compro muchísimas cosas que ni a mi propia hija le he llegado a comprar porque tiene 11 años... No siempre puedo verla, pero no es por mi decisión. Ella adora a sus hermanos", agregó Samahara Lobatón.

    wapa.pe

    Samahara Lobatón y el comunicado sobre el fin de su relación con Bryan Torres

    Hace unos días, Samahara Lobatón recurrió a sus redes sociales para anunciar que su relación con Bryan Torres había llegado a su fin, insinuando que un nuevo acto de irrespeto habría sido el detonante de la separación.

    La hija de Melissa Klug explicó que tomó esta decisión priorizando su bienestar y el de sus pequeños. “Opté por esto tras descubrir una conducta que considero una falta de respeto y compromiso, algo que no aceptaré ni para mí ni para mis hijos”, manifestó, descartando toda posibilidad de reconciliación.

    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."
