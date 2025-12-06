Francisco Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Francisca Aronsson volvió a cautivar a sus seguidores tras compartir en Instagram una serie de fotografías donde aparece con una marcada “pancita de embarazada”. La imagen generó confusión y miles de reacciones, pues muchos creyeron que la joven actriz peruana estaba anunciando una noticia personal.
LEE MÁS: Darlene Rosas, ex chica reality, aparece en redes y sorprende al mostrar su avanzado embarazo: “¡5 meses llenos de amor!”
La protagonista de Los patos y las patas aclaró de inmediato que no se trata de un embarazo real, sino del nuevo personaje que interpreta en una película chilena. “Hace semanas que vengo construyendo este personaje… y ha sido un verdadero reto. Nunca he estado embarazada, así que darle vida, con mi cuerpo, mis emociones y toda mi sensibilidad, a esta joven mujer que estoy interpretando en una película chilena está siendo un viaje profundo, intenso y hermoso”, explicó en la publicación.
Francisca también expresó gratitud hacia la producción internacional por confiar en su talento: “Estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad, por los nuevos compañeros que están cruzándose en mi camino y por las experiencias que esta historia está trayendo a mi vida. Gracias por acompañarme en cada paso… pronto les contaré mucho más”.
La reacción del público ante la “pancita” viral
Apenas las fotos salieron a la luz, miles de usuarios quedaron impresionados. La actriz recibió mensajes de sorpresa, bromas y felicitaciones, hasta que la descripción del post reveló que todo formaba parte de su nuevo proyecto cinematográfico.
NO TE PIERDAS: Magaly Medina DEFIENDE a Laura Spoya y cuadra a Brian Rullan: “La vi desde que estaba en México como una mujer trabajadora”
“Pensé que era verdad!!! jaja eres la mejor!!!”, comentó una seguidora entre risas. Otros reaccionaron desde la confusión y la ternura: “Felicidades. ¿Es niña o niño?”, “Por un momento me asusté JAJA. ¡Éxitos, pecas!”, “Admito que me preocupé jajaja… Ya quiero ver la película”.
La interpretación de una adolescente embarazada marca un desafío emocional y artístico para Aronsson, quien continúa consolidando su presencia en la industria audiovisual internacional.