Francisco Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto”

Francisco Aronsson reapareció en las redes sociales con sorprendente publicación que dejó a más de uno sorprendido, pero no todo es lo que uno ve.

    Francisco Aronsson se sumergió en una gran aventura.
    Francisca Aronsson volvió a cautivar a sus seguidores tras compartir en Instagram una serie de fotografías donde aparece con una marcada “pancita de embarazada”. La imagen generó confusión y miles de reacciones, pues muchos creyeron que la joven actriz peruana estaba anunciando una noticia personal.

    La protagonista de Los patos y las patas aclaró de inmediato que no se trata de un embarazo real, sino del nuevo personaje que interpreta en una película chilena. “Hace semanas que vengo construyendo este personaje… y ha sido un verdadero reto. Nunca he estado embarazada, así que darle vida, con mi cuerpo, mis emociones y toda mi sensibilidad, a esta joven mujer que estoy interpretando en una película chilena está siendo un viaje profundo, intenso y hermoso”, explicó en la publicación.

    Francisca también expresó gratitud hacia la producción internacional por confiar en su talento: “Estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad, por los nuevos compañeros que están cruzándose en mi camino y por las experiencias que esta historia está trayendo a mi vida. Gracias por acompañarme en cada paso… pronto les contaré mucho más”.

    La reacción del público ante la “pancita” viral

    Apenas las fotos salieron a la luz, miles de usuarios quedaron impresionados. La actriz recibió mensajes de sorpresa, bromas y felicitaciones, hasta que la descripción del post reveló que todo formaba parte de su nuevo proyecto cinematográfico.

    “Pensé que era verdad!!! jaja eres la mejor!!!”, comentó una seguidora entre risas. Otros reaccionaron desde la confusión y la ternura: “Felicidades. ¿Es niña o niño?”, “Por un momento me asusté JAJA. ¡Éxitos, pecas!”, “Admito que me preocupé jajaja… Ya quiero ver la película”.

    La interpretación de una adolescente embarazada marca un desafío emocional y artístico para Aronsson, quien continúa consolidando su presencia en la industria audiovisual internacional.

    Francisco Aronsson expone su barriguita de 'EMBARAZADA' y sorprende sus fans con post: "Es un verdadero reto"
