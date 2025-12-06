Magaly Medina DEFIENDE a Laura Spoya y cuadra a Brian Rullan: “La vi desde que estaba en México como una mujer trabajadora”

Magaly Medina resaltó lo trabajadora y dedicada que es Laura Spoya tanto en lo profesional como en la crianza de sus hijos , dejando en claro que está donde está por su esfuerzo y no por privilegios.

Magaly Medina volvió a encender el debate público al defender abiertamente a Laura Spoya y criticar duramente la actitud que, según ella, Brian Rullan ha mostrado tras su separación. La conductora aseguró que el empresario mexicano se ha encargado de hablar mal de su exesposa “sin dejar huella”, razón por la que decidió mostrar al público las pruebas que —afirma— desmienten esa conducta.

Desde su ingreso al set, Magaly destacó la disciplina y empuje de la ex Miss Perú. “Desde que yo recuerdo haber conocido de alguna forma a Laura Spoya y haberla seguido a través de sus redes sociales, yo la he visto desde que estaba en México casada, dedicándose a las redes sociales con un ahínco muy fuerte, como una mujer trabajadora”, comentó.

La presentadora recordó cómo Spoya construyó su presencia digital desde cero. “Comenzaba a cocinar, hacía comedias, se inventaba canciones, hacía raps… comenzó a crecer en redes sociales desde su departamentito que tenía en Acapulco”, explicó.

Magaly remarcó que la idea de que Laura vivía “mantenida” es un mito: “No es que viviera en Acapulco como si fuera la esposa de un millonario. Para nada… Siempre fue bien trabajadora”.

Asimismo, recordó que Spoya llegó a sacrificar espacios laborales por su rol como madre. “Ella en un momento deja el trabajo porque estaba descuidando a sus pequeños hijos… Entonces deja, abandona el trabajo y se va y sigue con sus redes sociales”, relató Medina.

La conductora también reveló una confesión que Laura le hizo en privado, mostrando el desgaste emocional detrás de la ruptura: “Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante… Ya me cansé de ser yo la única, el motor y la que trabaje, la que chambee”.

Las pruebas que comprometen a Brian Rullan

Tras defender la trayectoria de Spoya, Magaly cambió el enfoque para responder a las declaraciones y actitudes del empresario mexicano. Según explicó, Brian mantuvo una narrativa pública de respeto, mientras que en privado compartía mensajes que contradecían esa imagen.

“Él busca que sean otras las personas que rajen y hablen mal de Laura… cuando se le pone una cámara adelante dice: ‘No, yo no tengo nada malo que hablar’”, señaló Medina.

Para sustentar sus palabras, reveló que su equipo reunió conversaciones que Rullan habría sostenido con reporteros. “Nosotros hemos hecho un compilado de los chats que hace varios meses intercambiamos… con Brian Rullan”, indicó.

Uno de esos mensajes mencionados por Magaly decía: “Me la envenenaron cada vez peor entre la suegra y sus amigos. Se volvió una falsa”.

La conductora criticó con firmeza esa postura: “Cuando tú le estás echando la culpa al resto del fracaso de tu relación, estás mal… la culpa no es de uno, la culpa es de dos”.

Medina también cuestionó lo que consideró muestras de manipulación emocional. “El chantaje emocional no me gusta… ni en hombres ni en mujeres”, afirmó.

Y cuando Brian insinuó que Laura “sigue en su papel de estrella”, la periodista respondió: “Es que lo es ahora… Déjala brillar”.