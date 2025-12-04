Brian Rullán se incomoda EN VIVO cuando Magaly le pregunta si Laura Spoya lo dejó “por mantenido”

El exesposo de Laura Spoya no se dejó jalar la lengua por la experimentada periodista que lo puso en aprietos con una declaración pasada de la exreina.

Brian Rullán negó haber sido mantenido y que Laura Spoya le haya sido infiel. | Composición Wapa | Captura de Magaly Tv/Instagram

La calma duró poco en el set de Magaly TV, La Firme. Brian Rullán había llegado listo para preparar unos tacos y compartir una entrevista ligera, pero la conversación dio un giro inesperado cuando Magaly Medina trajo a colación una frase que, según dijo, Laura Spoya habría pronunciado en una entrevista pasada.

“Ya me cansé de ser el único sustento de mi casa, porque me mato trabajando”, recordó la conductora, lanzando la pregunta directamente al empresario mexicano.

La tensión se hizo evidente, apenas él intentó responder. “Eso es algo que tienes que ver con ella”, comentó, incómodo ante la presión. Pero la periodista insistió: “Si tú quieres creer eso, adelante”.

Rullán, buscando aclarar su situación económica, afirmó: “Yo tenía 13 negocios. Tenía 13 centros de entretenimiento, con 500 empleados”, explicando que el huracán que afectó Acapulco cambió totalmente su panorama financiero. Según él, la mudanza temporal a Perú se debió únicamente a nuevas propuestas laborales para Laura: “Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá”.

Magaly fue más allá y le preguntó si había dejado de trabajar desde que se dedicaba a sus hijos. Él no ocultó su molestia: “¿Quién dice que no trabajo? Cuando quieras ir, puedes ver mi teléfono… no te tengo que comprobar ni a ti ni a nadie nada”. Agregó que su negocio continúa operando gracias a su equipo, su hermano y su padre: “No es difícil”.

Las acusaciones, las negaciones y un apresurado “nunca dije eso”

La conversación cambió nuevamente de rumbo cuando Magaly sugirió que la ruptura con Spoya podría deberse a una supuesta pérdida de admiración. “A veces uno deja de admirar a la persona cuando ya no la vemos a nuestro mismo nivel”, insinuó.

Brian rechazó esa versión sin rodeos: “Eso no tiene que ver con mi relación”.

La conductora también recordó que la propia Laura declaró en algún momento que no volvería a estar con alguien que no estuviera “a su nivel”. Él, visiblemente cansado del tema, sentenció: “Imagínate lo que tú quieras. La realidad es otra”.

Pero la pregunta más fuerte llegó al final. Magaly afirmó que un chofer del canal le contó que Brian le había confesado infidelidades por parte de Laura. “¿Cuándo dije eso? Nunca dije eso”, reaccionó Rullán, sorprendido. Medina insistió en que el chofer era “respetable”, pero el empresario aclaró que todo se trató de una broma malinterpretada: “Estaba haciendo chiste. Eso no dije”.

La periodista también lo acusó de haber enviado mensajes a reporteros durante los primeros días de la separación, para luego pedir que no se publicaran. Brian evitó entrar al detalle y sostuvo su postura principal: “Yo no vine a hablar mal de ella ni de nadie. La estabilidad más importante es la de mis hijos”.