Magaly Medina presentó en vivo lo que habría sido el testimonio de su chofer; sin embargo, Brian Rullán negó haber brindado cualquier declaración que implicara a su exesposa en presuntas infidelidades durante su relación.

El set de Magaly TV La Firme se convirtió en escenario de un tenso intercambio entre Brian Rullán y Magaly Medina, marcado por declaraciones cruzadas y desmentidos sobre la antigua relación del empresario con Laura Spoya. Durante la emisión del miércoles 3 de diciembre en Lima, la conductora sorprendió al mexicano al mencionar una supuesta revelación hecha por el chofer de ATV, quien lo habría trasladado al canal para la entrevista.

De acuerdo con lo expuesto por Magaly Medina, el conductor que llevó a Rullán hasta las instalaciones afirmó haber escuchado comentarios relacionados con una presunta infidelidad de Laura Spoya mientras estuvo casada. La periodista presentó esta versión en vivo, lo que generó un momento de tensión y obligó al empresario a responder públicamente. “Hoy día, que tú venías para acá, el chofer nos dice a Patrick, mi productor, que tú venías diciéndole una serie de confesiones… como por ejemplo, que tu expareja te había engañado varias veces”, dijo Medina frente a cámaras.

De inmediato, Brian Rullán negó la información proporcionada por el chofer. Según se mostró en Magaly TV La Firme, el empresario cuestionó: “¿Cuándo dije eso?” y añadió: “Eso no dije. Nunca he dicho que me engañó”. Medina insistió en la confiabilidad de la persona que habría escuchado las supuestas declaraciones. “Yo le creo al señor, es un chofer respetable”, afirmó, aunque admitió que el colaborador no contaba con un registro grabado del diálogo mencionado.

La presencia de Rullán en el programa respondió, según mencionó él mismo, a su intención de “no hablar mal de la madre de mis hijos”, en referencia a la conductora y ex Miss Perú. El empresario mantuvo esa postura incluso cuando se le cuestionó por declaraciones hechas fuera del estudio.

Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán en vivo

Ante la firme negación de Rullán, Magaly Medina lo confrontó y recordó que no sería la primera ocasión en la que él niega información que habría compartido previamente, mencionando situaciones pasadas en las que habría enviado datos sensibles a reporteros para luego “prohibir que se publicaran”. La conductora destacó la importancia de asumir responsabilidad cuando se comparte información en un contexto mediático.

El encuentro avanzó entre respuestas esquivas de Brian Rullán y la insistencia de Medina en esclarecer lo ocurrido durante el trayecto al canal. El empresario negó reiteradamente haber afirmado alguna infidelidad de Laura Spoya, mientras que la periodista reforzaba su confianza en su equipo de producción.

En otro momento, Rullán mostró molestia cuando la periodista tocó directamente los rumores sobre la situación económica dentro de su matrimonio. Medina preguntó si era cierto que Spoya terminó la relación porque se cansó de ser “el único sustento de su casa”, comentario atribuido a la modelo en entrevistas anteriores.

El empresario, incómodo, contestó: “Eso es algo que tienes que ver con ella”, evitando profundizar ante la presión. Ante la insistencia, negó haber sido mantenido y aseguró que en México manejaba 13 negocios y 500 empleados, aunque reconoció que el huracán que golpeó Acapulco afectó gravemente sus empresas. Explicó además que su llegada a Perú respondió a que Laura había recibido oportunidades laborales. “Cuando venimos aquí, fue porque a Laura le habían caído ofertas de trabajo. Pensamos en dividir el tiempo entre ambos países”, señaló.