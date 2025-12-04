Wapa.pe
Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Beto Ortiz anunció en redes sociales que Tilsa Lozano será la próxima invitada de 'El Valor de la Verdad' este 7 de diciembre, donde abrirá su corazón en el sillón rojo.

    ¡Lo hizo de nuevo! Este miércoles 3 de diciembre, Beto Ortiz sorprendió al anunciar en sus redes sociales que Tilsa Lozano será la siguiente invitada de 'El Valor de la Verdad'. La exVengadora se sentará de nuevo en el sillón rojo y en el adelanto se le puede ver quebrarse al hablar de sus romances, entre ellos, su relación con Juan Manuel Vargas.

    wapa.pe

    Tilsa Lozano llora en ‘El Valor de la Verdad’

    En el video compartido en la cuenta de Instagram por el conductor Beto Ortiz, se puede ver a Tilsa Lozano abrir su corazón y quebrarse al recordar experiencias pasadas, incluso, un episodio que sufrió de violencia donde habría sido agredida por una de sus parejas.

    La conductora también se sincera sobre una de sus relaciones, admitiendo que se sintió traicionada por este, quien según las imágenes se trataría de el 'Loco' Vargas.

    "Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo, a mí me dolió muchísimo lo que él hizo, para mí fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo", contó conmovida.

    La popular 'Tilín' también hablará sobre su relación con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos y habría deslizado cómo sufrió una supuesta infidelidad del empresario:

    "Hay una parte de mí que apechugaba y una parte de mí que le daba mucho miedo. Me daba miedo mirar a esas dos criaturas, una de un mes, una de dos años y decir: 'Cómo le voy a hacer sola'", dijo entre lágrimas.

    wapa.pe

    Tilsa Lozano se sincera sobre su matrimonio con Jackson Mora

    La presentadora de Panamericana habló abiertamente sobre su separación con Jackson Mora y reconoce en el sillón rojo que cree que su ex la habría engañado.

    "Para mí, el concepto de familia es un sueño, un anhelo, es algo que siempre quise", contó sin poder quebrarse.

    "¿Tú crees que él se acostó con otra mujer estando casado contigo?", preguntó Beto y esta no dudó en afirmar que así habría pasado. "Yo creo que sí (...) me dijo: 'Solo una prostituta saldría de su casa sin su marido'. Yo creo que tengo un pésimo radar para elegir pareja", sostuvo rompiendo en llanto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

