Tilsa Lozano tilda de "payasos" al 'Loco Vargas' y faranduleros ante posible postulación a la política

Tilsa Lozano mostró su indignación al conocer que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas , la hija de Susy Díaz y el Puma Carranza tendrían la intención de postular a cargos políticos en las Elecciones 2026.

Tilsa Lozano no se quedó callada. La exmodelo y conductora expresó su indignación tras enterarse de que varios personajes del espectáculo y del deporte estarían evaluando postular a cargos políticos en las Elecciones Generales 2026.

Entre los nombres que más llamaron su atención se encuentran el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la hija de Susy Díaz, Florcita Polo, y el exjugador José Luis ‘Puma’ Carranza, quienes habrían iniciado acercamientos con el partido Somos Perú.

La noticia se presentó en la última emisión de su programa “La Noche Habla”, donde Tilsa reaccionó sin filtros al informe que mostraba a estas figuras en reuniones políticas y eventos públicos vinculados a la agrupación. Sin ocultar su molestia, lanzó un mensaje contundente frente a las cámaras:

“La verdad, a mí me parece una payasada, una falta de respeto, que el país esté como esté, que veamos todos los días muertes, extorsiones y que, simplemente porque son personas conocidas, quieran hacer ese show y ese teatro”, expresó visiblemente molesta.

La exvengadora, reconocida por su estilo directo, cuestionó también la responsabilidad de los partidos al incorporar figuras mediáticas solo por su popularidad, en lugar de priorizar a personas capacitadas.

“Deberían elegir bien a quiénes llevan, no colgarse de la fama porque han estado en escándalos. En realidad, lo que necesitamos son personas preparadas, capacitadas, para sacar a este país adelante y que se dejen de burlar de todos nosotros”, sentenció.

Sus declaraciones generaron eco en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con su opinión y destacaron que, a pesar de su pasado romance con el exfutbolista, Tilsa mantuvo una postura crítica frente a la tendencia de mezclar farándula y política.

Juan Manuel Vargas a la política

El debate se intensificó luego de que Juan Manuel Vargas apareciera en una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú. En la imagen, ambos posan sonrientes con el mensaje: “Juntos somos fuertes, un solo corazón”, publicada en las cuentas oficiales del partido, lo que despertó especulaciones sobre un posible acercamiento político del exdeportista.

Aunque ni Vargas ni Somos Perú han confirmado una candidatura oficialmente, el gesto bastó para generar comentarios sobre la estrategia del partido de sumar rostros conocidos para atraer votantes en 2026.

Tilsa subrayó que la política no puede convertirse en un escenario de entretenimiento: “Esto no es un reality ni un programa de televisión. Estamos hablando del futuro del país, de decisiones que afectan la vida de todos los peruanos. No puede ser que cada vez que hay elecciones aparezcan figuras que solo quieren aprovechar su fama”, agregó.

Sus declaraciones coincidieron con la celebración de su cumpleaños, fecha en la que usualmente comparte mensajes personales, pero que esta vez se vio marcada por el debate público sobre el supuesto interés político de su expareja, Juan Manuel Vargas. Aunque no lo mencionó directamente, muchos interpretaron que parte de su molestia iba dirigida hacia él.