Tilsa Lozano ARREMETE contra Magaly Medina tras recordarle romance con el Loco Vargas

Sin pelos en la lengua. El que le haya recordado su romance con Juan Manuel Vargas, encendió el lío mediático que desde hace años mantienen Tilsa Lozano y Magaly Medina. La “Vengadora” tampoco se quedó callada esta vez y cargó contra la presentadora de ATV.
“Cuando (Magaly) tenga un nuevo floro me cuentan. Es lo mismo de siempre… qué flojera”, señaló la presentadora de “La Noche Habla”, dejando en claro así que prefiere ignorar a la “Urraca”.
Magaly Medina siempre le hace recordar su pasado
Recordemos que este nuevo boca a boca entre Tilsa Lozano y Magaly Medina se generó cuando esta última criticó a la ex modelo por referirse de forma despectiva hacia Silvia Cornejo tras el ampay sobre su esposo, Jean Paul Gabuteau revelado en “Magaly TV La Firme”.
“Silvia ‘Cuer…’ sabe que es ‘Cuer…’. Lo sabe hace tiempo y él tiene una doble vida, tiene una vida paralela”, fue lo que señaló Tilsa Lozano.
Tras ello, vino la arremetida de Magaly Medina: “Ella todavía diciéndole a la otra ‘Ccer…’, ella que ha sido la amante número 1 del Perú, que ha simbolizado a las mujeres que no tiene sangre en la cara, que no le interesaba estar con un hombre comprometido y con hijos. Ella que significa el engaño, que significa la infidelidad en persona, ella que se ha reído de las lágrimas de otra mujer ‘cuer…’ por ella”.