La abogada Rosario Sasieta advirtió que Samahara Lobatón podría enfrentar una condena por mostrar imágenes íntimas en TV, lo que sería considerado una presunta violación a la intimidad.

Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la polémica tras difundirse que podría afrontar consecuencias legales por exponer un video privado en televisión.

La influencer y figura mediática es señalada por mostrar imágenes en las que confronta a su expareja, Bryan Torres. De acuerdo con la abogada Rosario Sasieta, este hecho podría configurarse como una presunta violación a la intimidad, sancionada por la ley peruana.

Samahara Lobatón podría ser denunciada por violación a la intimidad

La polémica surgió después de que Samahara Lobatón difundiera en el programa ‘Esta Noche’ videos registrados por cámaras de seguridad de su vivienda, en los que se aprecia el momento en que encara a Bryan Torres por una presunta infidelidad.

Sobre el caso, la abogada Rosario Sasieta señaló que exhibir material privado sin autorización puede acarrear consecuencias penales: “Se llama violación a la intimidad, de dos a cuatro años de prisión”.

La especialista precisó que la posible sanción no está relacionada con la antigüedad del video ni con la relación sentimental entre los involucrados, sino con la vulneración del derecho a la privacidad. Asimismo, explicó que cualquier persona grabada en un ambiente privado, como un dormitorio, puede denunciar si no dio su consentimiento para la grabación o difusión del contenido.

Finalmente, Sasieta indicó que las pruebas obtenidas al revisar el celular de otra persona sin permiso carecen de validez legal, al considerarse ilícitas, y recalcó que, si Torres demuestra que no autorizó la grabación o su difusión, estaría en condiciones de iniciar acciones legales contra Lobatón.

Samahara expone video de cámaras y enfrenta a Bryan Torres por aparente infidelidad

El material, emitido en el programa conducido por La Chola Chabuca, expone a Samahara Lobatón revisando el celular de Bryan Torres, acción que —según explicó— inició para realizar pagos del hogar. La influencer relató que, tras permanecer más de una hora con el equipo, ingresó a la carpeta de archivos “ocultos”, donde halló imágenes que la impulsaron a encararlo mientras dormía. En el video se oye a Lobatón reclamarle: “¿Quién es ella?”, mientras el salsero niega los hechos y le quita el teléfono.

Luego de que el video se hiciera público, Torres recurrió a sus redes sociales para dar su versión, afirmando que las imágenes correspondían al 2024 y que la presunta infidelidad ya había sido superada. “No conté con que el video era del 2024 y eso fue perdonado. Sí, porque me perdonaron. En enero fue perdonado todo y hoy se dio cuenta de eso. Pero ya no hay vuelta atrás”, escribió el artista.