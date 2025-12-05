Samahara Lobatón fue vista en discoteca con amigos mientras Bryan Torres cantaba; ella negó haberlo visto: "Me fui a la mitad de la hora".

Samahara Lobatón volvió a ser el centro de atención al reaparecer en una popular discoteca de la capital, acompañada de amigos cercanos la madrugada del 4 de diciembre. La sorpresa llegó cuando se descubrió que su expareja y padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres, también se encontraba en el lugar.

Esta inesperada coincidencia ocurre apenas semanas después de la mediática separación que ambos anunciaron, generando gran expectativa entre seguidores y medios sobre un posible encuentro entre ellos.

Samahara Lobatón reaparece en show en vivo de Bryan Torres tras fin de relación

Según el reporte de 'Magaly TV, La Firme', Samahara Lobatón se ubicó en un box cercano al escenario, un lugar que permite tener una visión directa de los artistas invitados. Esta proximidad generó rumores, ya que algunos lo interpretaron como un posible intento de acercamiento al cantante. Sin embargo, Lobatón Klug aclaró la situación cuando fue consultada por el equipo del programa.

“Yo me fui a la mitad de la hora porque hoy tengo que trabajar. A la mitad de que ellos estaban cantando, yo me fui”, señaló Samahara, restando importancia a cualquier interpretación errónea. Añadió con firmeza: “Yo nunca me paré en el balcón para verlo, nunca estuve viéndolo ni cantando”.

Al ser consultada sobre una posible reconciliación con Bryan Torres, la influencer respondió con cautela: “Ummm… de verdad, los temas de Bryan los voy a dejar”. Aunque no cerró la puerta por completo, recordó que ambos todavía atraviesan un proceso de conciliación.

A pesar de todo, la velada transcurrió sin incidentes mayores, aunque la coincidencia despertó nuevamente el interés del público y de la prensa, atentos a los movimientos de la mediática ex pareja.

Samahara Lobatón termina con Bryan Torres por “infidelidad” pero salsero desmiente

A través de su cuenta de Instagram, Samahara dejó en claro los motivos de su decisión: "Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos".