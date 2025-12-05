Laura Spoya no puede más y llora tras ser dejada como infiel por Brian: "No aceptaré calumnias..."

La presentadora utilizó su espacio en “ La Manada ” para rechazar las afirmaciones hechas por Brian Rullán , subrayando que su ruptura no estuvo relacionada con engaños.

La conductora Laura Spoya recurrió a su espacio en el pódcast “La Manada” para responder a las declaraciones de su exesposo, Brian Rullán, quien la señaló de infidelidad y de haber cambiado negativamente desde que asumió la conducción del programa. Mediante mensajes enviados a la producción de Magaly TV La Firme, él cuestionó tanto su vida personal como su desempeño profesional, criticando su rol en el medio. Este 5 de diciembre, la presentadora decidió compartir un comunicado entre lágrimas para poner fin a lo que calificó como acusaciones falsas y para resguardar la tranquilidad de sus hijos.

Durante la emisión de “La Manada”, Spoya apareció visiblemente afectada y pidió disculpas al público por no lograr ocultar su emoción. Señaló que optó por leer un comunicado debido a la urgencia de aclarar los hechos y rechazar las insinuaciones de deslealtad en su vínculo con Rullán.

“Perdón por mis ojitos vidriosos. He pasado una noche un poquito rara. Voy a leer un comunicado para ustedes. No lo voy a decir con mis palabras porque me he demorado hasta las 3 de la mañana escribiéndolo para poder decir las palabras concretas, porque no puedo fingir demencia”, expresó al comenzar, evidenciando la carga emocional que llevaba antes de dirigirse a su audiencia.

En su mensaje, explicó que si bien la separación se dio a conocer públicamente en mayo del 2025, la ruptura formal fue comunicada a Rullán en septiembre del 2023, tras un proceso complejo iniciado en 2021. “Esto fue un mes antes del huracán, por si acaso”, comentó respecto al final de la relación. Asimismo, remarcó: “Es importante reiterar que nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, buscando cerrar cualquier especulación.

La prioridad: el bienestar de sus hijos con Brian

En su declaración, enfatizó que la información familiar permanecerá reservada. “Los motivos que llevaron a dicha decisión de separarnos permanecerán estrictamente en el ámbito privado. Ese límite es firme y responde a mi responsabilidad como madre”, afirmó, resaltando su compromiso con la estabilidad emocional de sus dos hijos pequeños, de seis y tres años.

“Por respeto a mis hijos y a su bienestar emocional, no emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos, porque la prioridad es preservar un entorno estable para ellos”, añadió con la voz quebrada.

De igual forma, señaló que no permitirá que se cuestione su integridad: “No aceptaré calumnias, insinuaciones ni comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre, ni afirmaciones que involucren injustamente a personas ajenas a esta situación. Este tipo de declaraciones no solo generan daño, sino que afectan directamente mi fuente de trabajo. Mi labor profesional es la base que sostiene la estabilidad y el bienestar de mis hijos, por lo que cualquier intento de desacreditarme públicamente compromete de manera seria y directa su entorno emocional y su seguridad”.

Spoya también reconoció la labor de los medios y aseguró haber mantenido siempre un trato respetuoso con la prensa. No obstante, aclaró que no ofrecerá más declaraciones ni alimentará rumores. “Espero entiendan mi posición, porque no brindaré más declaraciones ni participaré en especulaciones que prolonguen ya esta exposición de un asunto personal que para mí ya ha concluido hace mucho tiempo y este va a ser mi único pronunciamiento al respecto”, señaló.

Este mensaje se emitió después de que Magaly TV La Firme mostrara unos textos enviados por Rullán a la producción, los cuales él posteriormente negó y no autorizó a difundir.

Un capítulo cerrado con su expareja

En una de las partes más emotivas, Spoya reiteró: “Nunca van a escuchar de mí decir algo malo del papá de mis hijos, porque no es mi intención y mucho menos de que mis hijos en un futuro vean algo como esto. Lo que pueda haber pasado dentro de mi exrelación, eso se queda en el entorno privado”. Subrayó que lamenta tener que abordar su vida personal públicamente, pero consideró necesario responder ante acusaciones que calificó de falsas.

Solicita respeto por su labor

El pronunciamiento de Spoya busca no solo dar respuesta a la controversia, sino también generar conciencia sobre el impacto de la exposición mediática en las familias y en las carreras de quienes trabajan en televisión. Advirtió que los comentarios excesivos pueden afectar el equilibrio emocional de los hijos y reafirmó su compromiso con su familia.

“Siempre he trabajado, me caracterizo por ser una persona altamente activa, siempre he tenido sobre mis hombros no solamente a mi familia, que son mis hijos, sino también a mi mamita, a mi hermano, siempre nos hemos apoyado mutuamente y es algo que no va a cambiar”, afirmó.