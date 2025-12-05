Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

Marcela León, madre de Mario Irivarren, sorprendió al revelar cómo es realmente el vínculo que mantiene con Onelia Molina y cuál es su posición hoy.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"
    Mamá de Mario Irivarren causa revuelo al destapar cómo se lleva con Onelia Molina. | Composición Wapa
    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Las celebridades ya comienzan a mostrar sus momentos más especiales de esta temporada, y entre ellas, Onelia Molina y Marcela León, madre de Mario Irivarren, captaron la atención del público con un emotivo enlace en vivo en América Hoy. Durante la transmisión, ambas compartieron los preparativos festivos y dejaron ver una complicidad natural, reflejo de una relación sólida, cercana y en constante crecimiento.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Brenda Carvalho recuerda entre lágrimas que casi pierde la vida tras enfrentar una grave enfermedad: "Me trajeron un cura"

    Mamá de Mario Irivarren revela cómo se lleva con Onelia Molina

    Durante el enlace, la conductora arequipeña no dudó en dedicarle cálidas palabras a Marcela, resaltando la confianza y el vínculo tan estrecho que comparten, lo que emocionó a la audiencia. A la vez, la madre del exintegrante de reality también manifestó su cariño por Onelia.

    “Es una persona maravillosa, una joven extraordinaria”, expresó Marcela León con evidente orgullo. Luego añadió: “Estoy muy contenta con ella, me siento bendecida”, dejando claro que su nuera ha conquistado un espacio importante en su vida.

    Por otro lado, Mario contó una anécdota divertida en su nuevo podcast La Manada: reveló que destinó S/1.600 para que su mamá decorara el árbol navideño, pero al llegar a casa descubrió que solo estaba adornado a la mitad. El momento generó risas y mostró, una vez más, la complicidad y el cariño que caracteriza a su familia.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    Mario Irivarren revela costoso gasto de su mamá en un árbol de Navidad:

    Mientras Onelia y Marcela vivían su propio momento festivo, Mario Irivarren también generó comentarios recientemente al recordar una curiosa experiencia en su podcast La Manada. Entre risas, contó que en una ocasión le envió S/1.600 a su madre para que se encargara de decorar el árbol navideño.

    Él asumió que ese presupuesto alcanzaría para llenarlo por completo, pero la situación terminó siendo otra. Al llegar a casa, se encontró con el árbol adornado solo hasta la mitad. Desconcertado, le preguntó a su mamá qué había ocurrido con el dinero.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Jackson Mora ‘SE REFIRIÓ’ tras las lágrimas de Tilsa Lozano en ‘EVDLV’, donde mencionó a Juan Manuel Vargas

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Laura Spoya no se mide tras declaraciones de Brian Rullán: “Perro, estás escuchando, ni vuelvas”

    Brian Rullán fulmina podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí, todo se fue a la…”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly revela supuesto 'plan' de Gisela Valcárcel contra Karla Tarazona: "Te saco y pongo a mi Ethel"

    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

    Brian Rullán fue encarado por Magaly EN VIVO por revelar a su chofer que Laura Spoya le engañó varias veces

    Pamela López hace DESESPERADO pedido a Cueva tras someterse a examen de ETS por sus infidelidades: "No quiero seguir"

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    TURISUMAC AGENCIA DE VIAJES

    FULL DAY MACHU PICCHU LIMEÑO: Santa Rosa de Quives, Cascada de la Merced, Gran Imperio de Guaya y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;