Marcela León, madre de Mario Irivarren, sorprendió al revelar cómo es realmente el vínculo que mantiene con Onelia Molina y cuál es su posición hoy.

Las celebridades ya comienzan a mostrar sus momentos más especiales de esta temporada, y entre ellas, Onelia Molina y Marcela León, madre de Mario Irivarren, captaron la atención del público con un emotivo enlace en vivo en América Hoy. Durante la transmisión, ambas compartieron los preparativos festivos y dejaron ver una complicidad natural, reflejo de una relación sólida, cercana y en constante crecimiento.

Mamá de Mario Irivarren revela cómo se lleva con Onelia Molina

Durante el enlace, la conductora arequipeña no dudó en dedicarle cálidas palabras a Marcela, resaltando la confianza y el vínculo tan estrecho que comparten, lo que emocionó a la audiencia. A la vez, la madre del exintegrante de reality también manifestó su cariño por Onelia.

“Es una persona maravillosa, una joven extraordinaria”, expresó Marcela León con evidente orgullo. Luego añadió: “Estoy muy contenta con ella, me siento bendecida”, dejando claro que su nuera ha conquistado un espacio importante en su vida.

Por otro lado, Mario contó una anécdota divertida en su nuevo podcast La Manada: reveló que destinó S/1.600 para que su mamá decorara el árbol navideño, pero al llegar a casa descubrió que solo estaba adornado a la mitad. El momento generó risas y mostró, una vez más, la complicidad y el cariño que caracteriza a su familia.

Mario Irivarren revela costoso gasto de su mamá en un árbol de Navidad:

