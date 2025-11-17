Wapa.pe
Onelia Molina rompe en llanto al revelar desgarradora pérdida de su 'bebé' y envía triste mensaje

Onelia Molina asombró al revelar que acaba de pasar una complicada pérdida de su 'bebé' y decidió enviarle emotivas palabras. 

    Onelia Molina dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar que atraviesa un momento sumamente doloroso: la partida de ‘Nieves’, la perrita a la que consideraba su “bebé” y que incluso presentó en varios programas de televisión. La integrante de Esto es Guerra compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales explicando lo ocurrido y expresando el profundo amor que sentía por su fiel compañera.

    Onelia Molina se despide de su “bebé” y revela las causas de su fallecimiento

    La guerrera contó que vive uno de los episodios más difíciles de su vida tras confirmar la muerte de su querida mascota, quien falleció el 15 de noviembre, aunque ella decidió tomarse unas horas antes de hacerlo público.

    Nieves, quien había conquistado a miles con su ternura en distintas apariciones televisivas, era para Onelia mucho más que una perrita: era su hija, su apoyo emocional y su refugio.

    Según explicó, la muerte de la mascota ocurrió a raíz de un accidente, lo que hizo el dolor aún más difícil de sobrellevar.

    “Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí, ayer un pedazo de mi ser, la bebé de mamá, se fue de mi lado. Pasó un accidente y qué feo es reconocer que no podré verla más”, escribió.

    Onelia también recordó todos los momentos que compartieron en los 4 años, 2 meses y 23 días que estuvieron juntas.

    “La que nunca me falló, la que nunca me faltó, la que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir, mis peores versiones y siempre estuvo a mi lado moviéndome la cola, lamiéndome las lágrimas y sacándome sonrisas. Te voy a extrañar por siempre, mi pinchecha hermosa”, expresó con el corazón en la mano.

    Onelia agradece a Nieves por transformar su vida

    Para cerrar su despedida, la modelo agradeció a su engreída por haber sanado sus heridas y acompañarla en sus momentos más duros.

    “Espero haberte hecho el 1% feliz de lo que tú me hiciste. Me cambiaste la vida, me hiciste una mejor persona y me hiciste una gran mamá, te amo y te amaré por siempre”, agregó.

    Junto al mensaje, Onelia compartió un video recopilando los momentos más especiales con Nieves, donde incluso aparece Mario Irivarren, aunque él no se pronunció tras la noticia. En cambio, figuras como Patricio Parodi, Valeria Piazza y otros chicos reality sí le enviaron mensajes de apoyo.

