Mario Irivarren y Onelia Molina atraviesan un momento desgarrador tras la pérdida de un miembro de su familia. La pareja compartió su dolor en redes sociales.

Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron a sus seguidores al revelar que atraviesan un momento especialmente doloroso en su vida personal. La pareja utilizó sus redes sociales para anunciar una pérdida que los ha dejado profundamente afectados. Sus publicaciones reflejaron el fuerte impacto emocional del momento. La reacción del público no tardó en llegar con mensajes de apoyo y solidaridad.

Mario Irivarren y Onelia Molina se quiebran al anunciar irreparable pérdida familiar

Mario Irivarren y Onelia Molina viven uno de los momentos más duros de su relación. A través de sus redes sociales, la pareja anunció el fallecimiento de su amada perrita Nieve, quien era considerada un miembro fundamental de su familia. La noticia generó conmoción entre sus seguidores, especialmente por los emotivos mensajes que ambos dedicaron en Instagram.

Onelia, integrante de ‘Esto es Guerra’, fue la primera en confirmar la tragedia. La modelo contó que sufrió un accidente que le arrebató a su mascota y compartió un desgarrador mensaje despidiéndose de su “bebé”. “Ayer mi mundo se vino abajo… un pedazo de mi ser se fue de mi lado… te voy a extrañar por siempre, mi pinchecha hermosa”, escribió al recordar los más de cuatro años que compartió con su pequeña.

La joven también expresó lo importante que fue Nieves en su vida y cómo la ayudó en momentos complejos. “Esa luz que alumbraba mi día a día simplemente se apagó… mamá te ama con todo su ser”, añadió, dejando ver el profundo dolor que atraviesa.

Por su parte, Mario Irivarren también compartió unas palabras que reflejan lo unida que estaba la pareja a la tierna mascota. En su mensaje, el exchico reality recordó las rutinas y momentos que vivían junto a ella. “Tu partida nos deja un vacío enorme… tú no eras una simple mascota, tú eres y siempre serás parte de esta familia”, escribió.

Mario no ocultó el impacto que le ha generado esta pérdida y afirmó que siempre llevará a Nieves en su memoria. “Te voy a extrañar todos los días de mi vida, hijita hermosa… te amo”, finalizó.

La partida de Nieves ha generado numerosas muestras de apoyo para la pareja, quienes atraviesan un momento especialmente sensible. Sus seguidores y amigos del medio enviaron mensajes de solidaridad ante este doloroso adiós.

Mario Irivarren comparte sensible homenaje a su mascota

En sus historias de Instagram, el chico reality compartió emotivas publicaciones dedicadas a la perrita que tenía con su pareja y reflejó el gran dolor que le dejó esta pérdida irreparable.