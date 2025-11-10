Susy Díaz sorprendió en ‘El Valor de la Verdad’ al compartir sorprendentes detalles sobre su relación con su hija, Flor Polo , especialmente acerca de las curiosas prohibiciones que le impuso.

Susy Díaz volvió a sorprender al público con una de sus confesiones más inesperadas durante su paso por ‘El Valor de la Verdad’. En medio de una pregunta sobre la vida sentimental de su hija, Flor Polo, la artista terminó contando un detalle inédito de su relación madre e hija que dejó a todos impactados.

Susy Díaz revela la insólita prohibición que Flor Polo le impuso

Durante su paso por ‘El Valor de la Verdad’, Susy Díaz volvió a sorprender al público con una de sus declaraciones más inesperadas sobre la relación que mantiene con su hija, Flor Polo. Todo comenzó cuando Beto Ortiz le preguntó directamente: “¿Apruebas al novio actual de Flor?”, pero antes de que pudiera responder, los invitados presionaron el botón rojo para evitar que lo hiciera.

El conductor no dudó en bromear sobre la situación. “Por lo que veo, todos le tienen terror a Flor, ¿no?”, comentó, provocando risas en el set. Fue entonces cuando la exvedette reveló una de las restricciones más curiosas que le ha impuesto su hija.

“Es que Flor me prohíbe que vaya a los programas. Yo ya le he dicho a mi hija: ‘Prohíbeme que tome, que fume, que esté con un vivi, con un sangrón, pero ¿que me prohíbas que vaya a un programa? Ahorita me he venido a escondidas, no le he dicho que me vengo acá’”, contó entre risas, dejando a todos sorprendidos.

Sin embargo, la artista también aprovechó el momento para hablar sobre la conexión especial que tiene con Flor y cómo, incluso, su “mente poderosa” ha llegado a influir en ciertas situaciones. “Como tiene mente poderosa, porque yo la he enseñado a usar la mente para triunfar en la vida, no para cosas negativas, un día me voy a un programa y le cuento, y tanta mente tan fuerte que tenía, que no salí en el programa, pero igual me pagaron”, reveló con humor.

Susy Díaz revela que ayudó económicamente a Flor y Néstor durante su convivencia en Miraflores

Durante su paso por el sillón rojo, Susy Díaz sorprendió al público al recordar una etapa en la que decidió apoyar económicamente a su hija, Flor Polo, y a su entonces pareja, Néstor Villanueva. La artista contó que asumió el pago mensual del departamento donde vivía la pareja, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Lima.

La revelación surgió al responder la pregunta número diez del polígrafo: “¿Le pagabas un departamento en Miraflores a Flor y Néstor?”. La exvedette contestó que sí, respuesta calificada como verdadera, y explicó que lo hizo por motivos familiares.