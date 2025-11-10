La exvedette Susy Díaz confesó que pagó el alquiler del departamento de la pareja durante varios años, aclarando que lo hizo por amor a su hija y sus nietos.

Susy Díaz revela cuánto pagaba por el alquiler del departamento de Flor y Néstor Villanueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Susy Díaz volvió a sorprender al público al revelar el alto precio emocional y económico que pagó por apoyar a su hija Florcita Polo y a su exyerno Néstor Villanueva. Durante su paso por el programa de Beto Ortiz, la exvedette destapó detalles desconocidos de su vida familiar y los sacrificios que hizo por amor maternal. Sus confesiones dejaron al descubierto años de esfuerzo silencioso, pero también una profunda sensación de decepción.

Susy Díaz revela los sacrificios que hizo por Florcita y Néstor

Con la honestidad que siempre la ha caracterizado, Susy Díaz abrió su corazón en 'El Valor de la Verdad' y contó pasajes desconocidos de la historia familiar de Florcita Polo y Néstor Villanueva, dejando al descubierto los sacrificios que realizó como madre y las decepciones que enfrentó en el camino.

Durante su entrevista con Beto Ortiz, la exvedette sorprendió al confesar que fue ella quien pagó, durante varios años, el alquiler del departamento en Miraflores donde vivía la pareja cuando aún estaban casados.

“Sí, mira, yo lo hacía más por mi hija Florcita y mis nietos”, expresó Susy, recordando que decidió ayudarlos en un momento difícil para su familia. “Pagaba 900 dólares mensuales, lo hacía por mi hija, no por él”, aclaró, subrayando que su apoyo fue siempre por amor maternal.

El conductor no dudó en preguntarle si consideraba justo asumir esos gastos cuando su hija ya era independiente. Sin pensarlo, Susy respondió con la naturalidad que la distingue: “Yo lo hacía más por mi hija Florcita y por mi nieto. Como su papito se puso mal, le conseguí un departamento cerca de su casa. Mi hija no estaba facturando mucho. Una como mamá apoya mucho a sus hijos, entonces yo dije: ya, está bien. Búscalo y yo lo pago.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Susy reveló que recibió una carta notarial de Néstor Villanueva, quien le exigía 500 mil soles por supuestamente hablar mal de él. “Eso no es hablar mal. Si me preguntan, digo la verdad. Tengo los contratos de los alquileres, todo está documentado”, aseguró con firmeza.

Finalmente, la artista explicó que se amparó en la Ley del Adulto Mayor 30490, que protege a las personas mayores de 60 años, y que tras aquel incidente decidió cerrar ese capítulo: “No mencionarlo más”, sentenció.

Susy Díaz pone límites y advierte a Florcita

Durante una conversación llena de anécdotas y reflexiones familiares, Susy Díaz habló con total franqueza sobre el apoyo económico que ha brindado a su hija Florcita Polo a lo largo de los años, pero también sobre su decisión de ponerle fin a esa costumbre.

Entre sonrisas, Beto Ortiz le comentó: “Eres una madre sobreprotectora”, y ella lo admitió sin dudar: “Sí, yo apoyo bastante a mi hija. Cuando no factura, yo la ayudo”. Sin embargo, reconoció que esa ayuda constante puede tener un efecto contraproducente: “Es verdad. Cuando uno apoya mucho, el otro se acostumbra”.

Fiel a su estilo directo, Susy dejó una de las frases más comentadas de la entrevista: “El dinero es celoso. Si lo regalas, no regresa”. Luego reveló que Florcita arrastra una deuda bancaria de 135 mil soles, y que incluso pidió otro préstamo de 50 mil el año pasado. Esta vez, decidió no intervenir.