Magaly Medina se vuelve a convertir en tendencia en el extranjero, esta vez por su look. La conductora peruana fue objeto de burlas en el programa argentino ' LAM '.

Magaly Medina vuelve a ser tendencia fuera del país, pero esta vez por un motivo inesperado. La conductora peruana fue objeto de burlas y comentarios irónicos en el popular programa argentino ‘Los Ángeles de la Mañana', conocido como LAM, que analizó su reciente look en televisión. Las opiniones sobre su vestimenta generaron una ola de reacciones entre los panelistas y en redes sociales.

Magaly Medina es blanco de burlas en la TV argentina por su look

Magaly Medina volvió a ser tema de conversación en el extranjero, pero esta vez no por sus declaraciones, sino por su estilo. En el programa argentino ‘Los Ángeles de la Mañana (LAM)’, conducido por Ángel de Brito, la periodista peruana fue mencionada entre bromas y comentarios sarcásticos sobre su vestimenta.

La reconocida asesora de moda Matilda Blanco, famosa por su tono filoso y sin filtros, fue quien inició la polémica al referirse al look que Magaly lució durante una de las emisiones de Magaly TV La Firme.

“Se visten como el orto todos, pero ¿por qué la conductora, la que abre, que nunca me sale el nombre…? ¿Por qué se viste de niña de 15? De rosa y con minifalda”, ironizó Blanco, desatando risas entre los presentes.

El propio Ángel de Brito intervino para pedir imágenes del atuendo, aunque trató de restarle importancia al asunto: “A ver, ¿me pueden buscar la imagen de Magaly? Estaba raro… igual eso no importa, yo reparé más en sus opiniones”.

Sin embargo, la conversación no terminó allí. Laura, otra de las panelistas, aprovechó el momento para lanzar una crítica al contenido del programa peruano: “Más allá de la moda, no tuvieron una sola información. Repiten pavadas, que dicen cosas que no sirve para nada. Mienten”.

¿Qué dijo Magaly Medina que generó la molestia en la televisión argentina?

El programa ‘Magaly TV La Firme’ volvió a poner bajo la lupa a Marcelo Tinelli, pareja de la modelo peruana Milett Figueroa, con un informe que no pasó desapercibido en el país vecino. El equipo de la periodista peruana presentó un extenso reportaje sobre los supuestos problemas financieros del reconocido conductor argentino.

Durante la nota, uno de los reporteros del espacio lanzó una afirmación que rápidamente encendió la polémica: “Marcelo Tinelli, después de la mecha de sus hijas, ahora sale a la luz una deuda de casi doce millones de dólares, que prácticamente lo está dejando en nocaut al novio de Milett”.