Ethel Pozo sorprende en 'América Hoy' al revelar una antigua relación de Edson Dávila , generando un momento inesperado en plena transmisión en vivo.

El programa 'América Hoy' fue escenario de una de las revelaciones más comentadas del día. Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros y al público al hablar sobre una antigua relación de Edson Dávila, provocando un inesperado momento en plena transmisión en vivo. La sorpresiva confesión desató comentarios y dejó al popular ‘Giselo’ sin saber cómo reaccionar.

Ethel Pozo deja sin palabras a Edson Dávila con inesperada confesión en vivo

Un momento lleno de risas y sorpresa se vivió en el set de 'América Hoy', cuando Ethel Pozo reveló al aire que Edson Dávila tuvo en el pasado una relación con un hombre que ya era padre. La revelación surgió durante la intervención de la doctora Rosario Sasieta, quien explicaba los desafíos de las parejas que asumen roles de crianza en relaciones con hijos de por medio.

El comentario tomó por sorpresa al popular ‘Giselo’, que no pudo ocultar su incomodidad y, entre risas, reaccionó diciendo: “Papá Armado, te pido un poco de respeto”. Mientras Ethel Pozo, Janet Barboza y Sasieta lo miraban con picardía, el conductor intentaba mantener la calma, aunque su expresión lo delató.

Para cerrar el momento con humor, Edson comentó entre carcajadas: “Toda la vida me he cuidado para que no se expresen de esa manera. Fue un hijo nomás”, generando las risas del público y de sus compañeras de conducción.

La historia de amor de Edson Dávila y Paolo Zevallos

El carismático conductor deAmérica Hoy', Edson Dávila, de 44 años, ha compartido en diversas entrevistas que mantiene una sólida relación con Paolo Zevallos desde el año 2016. Aunque suele ser muy reservado respecto a su vida personal, ha explicado que prefiere mantener ciertos aspectos en privado “por respeto” a parte del público que podría no coincidir con su forma de pensar.