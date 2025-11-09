Wapa.pe
Ethel Pozo no se guarda nada y EXPONE el pasado de Edson Dávila con un hombre con hijos

Ethel Pozo sorprende en 'América Hoy' al revelar una antigua relación de Edson Dávila, generando un momento inesperado en plena transmisión en vivo.

    El programa 'América Hoy' fue escenario de una de las revelaciones más comentadas del día. Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros y al público al hablar sobre una antigua relación de Edson Dávila, provocando un inesperado momento en plena transmisión en vivo. La sorpresiva confesión desató comentarios y dejó al popular ‘Giselo’ sin saber cómo reaccionar.

    NO DEJES DE VER: Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    Ethel Pozo deja sin palabras a Edson Dávila con inesperada confesión en vivo

    Un momento lleno de risas y sorpresa se vivió en el set de 'América Hoy', cuando Ethel Pozo reveló al aire que Edson Dávila tuvo en el pasado una relación con un hombre que ya era padre. La revelación surgió durante la intervención de la doctora Rosario Sasieta, quien explicaba los desafíos de las parejas que asumen roles de crianza en relaciones con hijos de por medio.

    El comentario tomó por sorpresa al popular ‘Giselo’, que no pudo ocultar su incomodidad y, entre risas, reaccionó diciendo: “Papá Armado, te pido un poco de respeto”. Mientras Ethel Pozo, Janet Barboza y Sasieta lo miraban con picardía, el conductor intentaba mantener la calma, aunque su expresión lo delató.

    Para cerrar el momento con humor, Edson comentó entre carcajadas: “Toda la vida me he cuidado para que no se expresen de esa manera. Fue un hijo nomás”, generando las risas del público y de sus compañeras de conducción.

    TE INTERESA: Hija de Melissa Klug alerta al revelar DELICADO estado de salud: "Siento que estoy peor"

    La historia de amor de Edson Dávila y Paolo Zevallos

    El carismático conductor deAmérica Hoy', Edson Dávila, de 44 años, ha compartido en diversas entrevistas que mantiene una sólida relación con Paolo Zevallos desde el año 2016. Aunque suele ser muy reservado respecto a su vida personal, ha explicado que prefiere mantener ciertos aspectos en privado “por respeto” a parte del público que podría no coincidir con su forma de pensar.

    Paolo Zevallos, quien además trabaja como mánager, director y productor, protagonizó un momento especial en televisión cuando apareció por primera vez en el programa durante el cumpleaños de Dávila. En aquella emotiva sorpresa preparada por el elenco, Ethel Pozo fue la encargada de presentarlo oficialmente ante las cámaras.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

