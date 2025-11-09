La relación entre Christian Domínguez y su hija atraviesa un tenso momento. La disputa, según Magaly Medina , se originó tras un altercado en casa de Karla Tarazona .

Se desató el caos: hijo de Karla Tarazona corrió de su casa al novio de Camila Domínguez por mal comportamiento | Composición Wapa

La relación entre Christian Domínguez y su hija Camila Domínguez atraviesa uno de sus momentos más tensos, y ahora se conocen las circunstancias que habrían originado la disputa familiar. Según se reveló en el programa de Magaly Medina, el conflicto comenzó tras un altercado en casa de Karla Tarazona, donde su hijo mayor echó al enamorado de Camila por presuntas conductas inapropiadas. Desde entonces, la situación entre padre e hija habría empeorado drásticamente.

El verdadero origen del conflicto familiar entre Christian Domínguez y su hija Camila

Magaly Medina destapó nuevos detalles sobre la disputa entre Christian Domínguez y su hija, Camila, durante una reciente entrevista con Melanie Martínez en su programa ‘Magaly TV La Firme’. La conductora reveló que el enfrentamiento habría comenzado tras un tenso episodio ocurrido en la casa de Karla Tarazona, cuando su hijo mayor decidió expulsar al enamorado de Camila Domínguez por presuntos malos tratos hacia su hermana.

En los últimos días, trascendió que el conflicto entre la joven y el cumbiambero se debía a que este no aprobaba la relación sentimental de su hija, al considerarla perjudicial. No obstante, según explicó la periodista, la situación escaló cuando el hijo de Tarazona habría intervenido directamente para poner fin a una discusión que presenció en su propio hogar.

“Tal vez busca culpar al otro adolescente, que es hijo de Karla Tarazona, quien no tiene nada que ver en el tema. Solo llegó en ese momento, fue testigo de lo ocurrido y su papá le dijo: ‘Saca a ese chico de ahí’. Entonces, lo botó de la casa”, relató Magaly.

Melanie Martínez, por su parte, aseguró que el altercado no solo afectó al joven, sino también a su hija, quien fue retirada del domicilio. Este hecho habría intensificado la tensión con Christian Domínguez, ya que, según contó, el cantante le exigió a Camila que se disculpara con Karla Tarazona y su hijo.

Melanie Martínez denuncia cómo Christian Domínguez habría dejado a su hija fuera de casa

Durante la entrevista con Magaly Medina, Melanie Martínez reveló un episodio que habría marcado profundamente a su hija mayor. Según su testimonio, Christian Domínguez la habría dejado fuera de la vivienda familiar tras un altercado con el hijo mayor de Karla Tarazona, hecho que habría generado gran indignación en la adolescente.

“La dejaron en la calle y no le abrieron la puerta, ya era tarde en la noche. La mandaron en un taxi a la casa de su madrina a altas horas de la noche en un taxi desconocido. Luego su padre le reclama para que se disculpe y ella intentó hacerlo, pero le voltearon la cara”, agregó tajantemente.