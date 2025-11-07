Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."

Christian Domínguez no pudo contener las lágrimas y reconoció haber lastimado a su hija con Melanie Martínez debido a los escándalos generados por sus infidelidades.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."
    Christian Domínguez llora en vivo
    Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."

    Después de la polémica generada por la demanda que presentó contra Melanie Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija, el cantante Christian Domínguez decidió romper su silencio y hablar sobre el emotivo y doloroso encuentro que tuvo con su primogénita durante la audiencia.

    En ese contexto, aprovechó para pedirle disculpas por el daño emocional que pudo causarle con sus errores del pasado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    Christian Domínguez pide perdón a su hija

    El viernes 7 de octubre, el cumbiambero apareció en el programa Préndete para referirse a la controversia que enfrenta junto a su hija y su expareja, Melanie Martínez. Durante la conversación, mientras respondía sobre la demanda, el cantante se quebró y ofreció disculpas a su hija al escuchar a Kurt Villavicencio mencionar que ella podría estar en una relación que no le conviene.

    "La ayuda es por eso, seguramente están mis errores, en su subconsciente está cada error que he cometido y le pido disculpas por estos errores. Sé que he marcado muchas cosas y por eso pido ayuda porque de esa manera se van a cerrar esas heridas y todo padre busca que sus hijos no cometan los mismos errores que tú. Yo quiero ayuda para sanar, mejorar, saber las faltas de respeto de padre e hijos, etc. Me he equivocado mucho y ha mermado en ella", expresó Christian Domínguez con la voz entrecortada.

    El cantante reiteró su arrepentimiento con un mensaje directo a su hija: "Siempre voy a querer lo mejor para ti. Ojalá que el juez nos obligue a ir a terapia juntos. (…) Si es por mis errores, te pido las disculpas del caso. Si tengo que pedirte disculpas de nuevo por los errores de mi juventud, te lo voy a volver a repetir las veces necesarias. Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa, muchas cosas buenas para ti", agregó conmovido.

    Más adelante, Domínguez se quebró al recordar el momento en que se reencontró con su hija durante la audiencia. "Es doloroso. Al entrar, yo solo veo a mi hija en la entrada y nos saludamos, es doloroso. Estaba nervioso porque no sabes qué va a pasar, ella se me acercó. Después no hubo confrontación, ni debate, fue todo testimonio y no nos vimos hasta el final que nos despedimos en llanto. Sí se puede solucionar, para eso es la demanda", relató.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono

    Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez tras denunciar a Melanie y sale en defensa de la hija del cumbiambero

    Lo más vistos en Farándula

    Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana y desata gran revuelo en redes: “Te amo”

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Natalia Segura sufre las secuelas de una operación de más de 6 horas

    Mario Hart sorprende con impensado mensaje luego de que Korina Rivadeneira dejara Perú: "Se aceptan..."

    Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;