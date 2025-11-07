Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."

Christian Domínguez no pudo contener las lágrimas y reconoció haber lastimado a su hija con Melanie Martínez debido a los escándalos generados por sus infidelidades.

Después de la polémica generada por la demanda que presentó contra Melanie Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija, el cantante Christian Domínguez decidió romper su silencio y hablar sobre el emotivo y doloroso encuentro que tuvo con su primogénita durante la audiencia.

En ese contexto, aprovechó para pedirle disculpas por el daño emocional que pudo causarle con sus errores del pasado.

Christian Domínguez pide perdón a su hija

El viernes 7 de octubre, el cumbiambero apareció en el programa Préndete para referirse a la controversia que enfrenta junto a su hija y su expareja, Melanie Martínez. Durante la conversación, mientras respondía sobre la demanda, el cantante se quebró y ofreció disculpas a su hija al escuchar a Kurt Villavicencio mencionar que ella podría estar en una relación que no le conviene.

"La ayuda es por eso, seguramente están mis errores, en su subconsciente está cada error que he cometido y le pido disculpas por estos errores. Sé que he marcado muchas cosas y por eso pido ayuda porque de esa manera se van a cerrar esas heridas y todo padre busca que sus hijos no cometan los mismos errores que tú. Yo quiero ayuda para sanar, mejorar, saber las faltas de respeto de padre e hijos, etc. Me he equivocado mucho y ha mermado en ella", expresó Christian Domínguez con la voz entrecortada.

El cantante reiteró su arrepentimiento con un mensaje directo a su hija: "Siempre voy a querer lo mejor para ti. Ojalá que el juez nos obligue a ir a terapia juntos. (…) Si es por mis errores, te pido las disculpas del caso. Si tengo que pedirte disculpas de nuevo por los errores de mi juventud, te lo voy a volver a repetir las veces necesarias. Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa, muchas cosas buenas para ti", agregó conmovido.