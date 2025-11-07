Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

Karla Tarazona no se quedó callada y no dudó en defender a Christian Domínguez de Melanie Martínez. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez
    Karla Tarazona ADVIERTE y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    ¡Se cansó de callar! En medio del enfrentamiento legal y mediático entre Christian Domínguez, su hija y su expareja Melanie Martínez, algunos usuarios en redes sociales han señalado a Karla Tarazona de ser la responsable de influir en la decisión del cumbiambero de denunciar a la madre de su primogénita. Ante ello, la conductora de Préndete decidió pronunciarse y aclarar que Melanie habría mentido públicamente en televisión.

    Karla Tarazona responde tras ser acusada de interferir en la relación familiar

    Cansada de los comentarios que la acusan de interferir en el vínculo entre Christian y su hija, Karla aseguró que se han difundido muchas falsedades y que Melanie no es ninguna víctima, ya que ella también había tomado acciones legales en el pasado.

    Quisiera hablar y decir mucho, pero no puedo, esperaré el momento porque hay mucha mentira. Ella (Melanie) públicamente dice algo y el miércoles, en el juzgado, es otra la historia. No salió a decir en (plan de) ‘víctima’ por qué la denunció; sin embargo ella ya lo había denunciado”, explicó en declaraciones para Trome.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”

    Además, Tarazona lanzó una contundente advertencia sobre las críticas que recibe y reafirmó su apoyo a su pareja.

    “Es fácil decir que yo fui, pero esperaré mi momento y Magaly (Medina) se va a tragar la lengua. Tarde o temprano realmente se sabrán las cosas, quién miente y quién no. Mientras, me mantengo en posición, mátenme si quieren, pero no diré nada. La verdad siempre sale a la luz”, añadió firme.

    Karla Tarazona niega haber influido en la denuncia de Christian Domínguez

    Durante la misma entrevista, la conductora aclaró que no tuvo participación alguna en la denuncia que Christian presentó contra Melanie. Recordó que el cantante ya había utilizado ese recurso legal en el pasado, incluso cuando ellos se separaron.

    “A mí también él me denunció cuando nos separamos, tres denuncias fueron y las archivaron; yo interpuse, pero por alimentos”, reveló Karla, dejando claro que la situación actual no es nueva y que Domínguez actúa bajo su propio criterio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Melanie Martinez desbarata versión de Domínguez al filtrar la razón del quiebre de la relación con su hija

    ¡GIRO INESPERADO! Abogado de Karla Tarazona está detrás de la demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez

    Melanie Martínez llora y hace súplica tras denuncia de Domínguez: "¿Cuándo me voy a librar de este hombre?"

    Lo más vistos en Farándula

    Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Magaly arremete contra Peluchín por insinuar vínculos de su esposo con Sir Winston, pareja de Sheyla Rojas

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Ana Siucho sorprende con acercamiento y cariñoso mensaje para Elías Brito tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"

    ¿Luciana Fuster le da la espalda a Mr. Nawat tras escándalo en Miss Universo? "El respeto debe estar por delante de todo"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;