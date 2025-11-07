Karla Tarazona no se quedó callada y no dudó en defender a Christian Domínguez de Melanie Martínez.

Karla Tarazona ADVIERTE y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡Se cansó de callar! En medio del enfrentamiento legal y mediático entre Christian Domínguez, su hija y su expareja Melanie Martínez, algunos usuarios en redes sociales han señalado a Karla Tarazona de ser la responsable de influir en la decisión del cumbiambero de denunciar a la madre de su primogénita. Ante ello, la conductora de Préndete decidió pronunciarse y aclarar que Melanie habría mentido públicamente en televisión.

Karla Tarazona responde tras ser acusada de interferir en la relación familiar

Cansada de los comentarios que la acusan de interferir en el vínculo entre Christian y su hija, Karla aseguró que se han difundido muchas falsedades y que Melanie no es ninguna víctima, ya que ella también había tomado acciones legales en el pasado.

“Quisiera hablar y decir mucho, pero no puedo, esperaré el momento porque hay mucha mentira. Ella (Melanie) públicamente dice algo y el miércoles, en el juzgado, es otra la historia. No salió a decir en (plan de) ‘víctima’ por qué la denunció; sin embargo ella ya lo había denunciado”, explicó en declaraciones para Trome.

Además, Tarazona lanzó una contundente advertencia sobre las críticas que recibe y reafirmó su apoyo a su pareja.

“Es fácil decir que yo fui, pero esperaré mi momento y Magaly (Medina) se va a tragar la lengua. Tarde o temprano realmente se sabrán las cosas, quién miente y quién no. Mientras, me mantengo en posición, mátenme si quieren, pero no diré nada. La verdad siempre sale a la luz”, añadió firme.

Karla Tarazona niega haber influido en la denuncia de Christian Domínguez

Durante la misma entrevista, la conductora aclaró que no tuvo participación alguna en la denuncia que Christian presentó contra Melanie. Recordó que el cantante ya había utilizado ese recurso legal en el pasado, incluso cuando ellos se separaron.