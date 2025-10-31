Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”

Karla Tarazona y Christian Domínguez vivieron un tenso intercambio en vivo que sorprendió a todos los televidentes. Aquí te contamos los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”
    Karla Tarazona y Christian Domínguez | Composición Wapa | Instagram
    Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”

    La conductora Karla Tarazona vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras confirmar su salida de Panamericana TV por el ingreso de Gisela Valcárcel. Sin embargo, esta vez ha generado revuelo al protagonizar una acalorada discusión en vivo con su pareja, Christian Domínguez, durante la transmisión de su programa de espectáculos, dejando sorprendidos a los televidentes y desatando diversas reacciones en redes sociales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Rebeca Escribens se infla de orgullo con graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad de España

    Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizan discusión en vivo

    En la más reciente edición de ‘Préndete’ se vivió un momento peculiar cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecieron frente a las cámaras de espaldas, evidenciando su molestia. Poco después, la ex actriz cómica aclaró la situación: "No sé quien va hablar, ¿o habla él o hablo yo? ¿Quién presenta la nota", cuestionó.

    Por su lado, el cantante de cumbia contestó: "Decídete, siempre te doy a ti el pase porque eres la mujer", a lo que su pareja respondió con ironía: "Qué amable eres, tu no das ningún pase...". Sin embargo, el polémico artista no se contuvo y replicó con firmeza: "Perdóname, como te gusta faltar el respeto en todo momento, haz lo que te de la gana", sentenció.

    Finalmente, Karla Tarazona perdió la paciencia con su novio e intentó sacarlo del set: "A ti no te gusta hablar de espectáculos, retírate". En tanto, Christian Domínguez afirmó que su trabajo era hablar de distintos temas, pero ninguno cedió, y ambos decidieron alejarse de las cámaras.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Christian Domínguez defendió a Karla Tarazona y no a su hija

    Hace unas semanas, Magaly Medina no dudó en lanzar fuertes críticas contra Christian Domínguez luego de que se difundieran unas imágenes en las que el cantante elogiaba a Karla Tarazona, mientras su hija mostraba su incomodidad por la situación familiar. La conductora calificó de inapropiado que el artista priorizara a su expareja en lugar de enfocarse en reconstruir la relación con su hija.

    “¿Por qué no le pides disculpas a tu hija? Por los momentos que no le diste, por hacerla sentir sola, por cuando te necesitó…”, expresó. Asimismo, la periodista de espectáculos recordó que Karla Tarazona es una mujer adulta que conoce el pasado amoroso de Domínguez y no requiere disculpas públicas. “Ella sabía quién eres, las relaciones que tuviste y los hijos que tienes. ¿Para qué le pide disculpas a ella?”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto” |

    ¿Gobierno anuncia el toque de queda en Lima y Callao a pocos días del 31 de octubre? Esto indica El Peruano

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive preocupante momento

    Confirman la desgarradora causa de muerte de la mamá de Maju Mantilla a sus 75 años

    Lo más vistos en Farándula

    Cueva JURÓ por sus hijos que no engañó a Pamela López con Nadeska Widausky: "Te lo juro por mis hijos que no la conozco"

    Hija de Christian Domínguez deja atrás el dolor y se luce como imagen de nueva colección de Alejandra Baigorria

    Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: “Nueva meta”

    ¿Quién es Tamara Sánchez de Lamadrid, la hija de Jessica Newton que ya no trabaja en Miss Perú?

    Hermano de Jesús Barco se pronuncia con fuertes mensajes tras fin de relación con Melissa Klug

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;