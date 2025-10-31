Karla Tarazona y Christian Domínguez vivieron un tenso intercambio en vivo que sorprendió a todos los televidentes. Aquí te contamos los detalles.

La conductora Karla Tarazona vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras confirmar su salida de Panamericana TV por el ingreso de Gisela Valcárcel. Sin embargo, esta vez ha generado revuelo al protagonizar una acalorada discusión en vivo con su pareja, Christian Domínguez, durante la transmisión de su programa de espectáculos, dejando sorprendidos a los televidentes y desatando diversas reacciones en redes sociales.

Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizan discusión en vivo

En la más reciente edición de ‘Préndete’ se vivió un momento peculiar cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecieron frente a las cámaras de espaldas, evidenciando su molestia. Poco después, la ex actriz cómica aclaró la situación: "No sé quien va hablar, ¿o habla él o hablo yo? ¿Quién presenta la nota", cuestionó.

Por su lado, el cantante de cumbia contestó: "Decídete, siempre te doy a ti el pase porque eres la mujer", a lo que su pareja respondió con ironía: "Qué amable eres, tu no das ningún pase...". Sin embargo, el polémico artista no se contuvo y replicó con firmeza: "Perdóname, como te gusta faltar el respeto en todo momento, haz lo que te de la gana", sentenció.

Finalmente, Karla Tarazona perdió la paciencia con su novio e intentó sacarlo del set: "A ti no te gusta hablar de espectáculos, retírate". En tanto, Christian Domínguez afirmó que su trabajo era hablar de distintos temas, pero ninguno cedió, y ambos decidieron alejarse de las cámaras.

Christian Domínguez defendió a Karla Tarazona y no a su hija

Hace unas semanas, Magaly Medina no dudó en lanzar fuertes críticas contra Christian Domínguez luego de que se difundieran unas imágenes en las que el cantante elogiaba a Karla Tarazona, mientras su hija mostraba su incomodidad por la situación familiar. La conductora calificó de inapropiado que el artista priorizara a su expareja en lugar de enfocarse en reconstruir la relación con su hija.