Gisela Valcárcel se quiebra al recibir la noticia de la muerte de Camucha Negrete: “Una mujer llena de sueños”

Gisela Valcárcel compartió un emotivo video despidiendo a Camucha Negrete, mostrando el profundo dolor que le causa la partida de la actriz.

¡Le dio el último adiós! Este sábado 27 de septiembre, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz Camucha Negrete, a los 80 años, debido a complicaciones en su salud. Ante esta triste noticia, Gisela Valcárcel reapareció en sus redes sociales para expresar su profundo dolor y rendir homenaje a la recordada artista, recordando su talento y el legado que deja en la televisión peruana.

Gisela Valcárcel lamenta la muerte de Camucha Negrete

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Señito’ compartió un emotivo video anunciando que la querida actriz Camucha Negrete había partido al cielo. Con gran tristeza, Gisela Valcárcel se unió a las múltiples muestras de dolor por la partida de la reconocida artista.

“No suelo comentar o hacer post cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este y me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. ¡Uf! Nos deja como preguntándonos: ¿qué fue? Dios quiso acercar a una mujer bella, hermosa por dentro y por fuera rápidamente", expresó al inicio.

Además, la presentadora dedicó sentidas palabras a la memoria de Camucha Negrete: “Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y que además quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo, con todo mi respeto y cariño”, concluyó.

¿De qué falleció Camucha Negrete?

De acuerdo con información de sus familiares, la artista enfrentaba un avanzado cáncer de hígado, el cual deterioró su salud en los últimos meses y requirió cuidados médicos constantes hasta sus últimos días.