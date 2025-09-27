Gustavo Salcedo podría ir preso por agredir a exproductor: “8 años de cárcel”, asegura la abogada Nadia Tarazona

Wapa.pe
Tras agredir a Christian Rodríguez y chocar su auto con su familia dentro, Gustavo Salcedo enfrenta serias consecuencias legales.

    En la mañana del viernes 26 de setiembre, se dio a conocer que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, habría protagonizado una agresión contra Christian Rodríguez, exproductor vinculado a la ex Miss Perú. Ante ello, la abogada y conductora de Paren Todo, Nadia Tarazona, decidió pronunciarse sobre las implicancias legales que podrían recaer en Salcedo.

    LEER MÁS: Gustavo Salcedo se confiesa tras agredir a exproductor de Arriba mi Gente: "¿Bien merecido, no crees?"

    Tarazona: lesiones graves darían hasta 8 años de cárcel

    En diálogo con Kurt Villavicencio en Todo Se Filtra, Tarazona explicó que los resultados de los exámenes médicos practicados a Rodríguez serán claves para definir la sanción que enfrentaría el padre de los hijos de Maju, la cual podría superar los 5 años de cárcel.

    Tenemos un caso donde existen lesiones. Vamos a diferenciar si es que son leves, graves, eso lo va estipular exactamente cuanto sea el diagnostico de la incapacidad (…) Si hablamos más de 30 días, podría ser grave que incluso podría conllevar de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad", manifestó.

    TAMBIÉN LEER: Milett Figueroa explota contra periodistas argentinos por decir que estuvo con Tinelli por "interés": "Cobardes"

    Christian Rodríguez acudió a la comisaria a denunciar a Gustavo Salcedo

    Tras la agresión de Gustavo Salcedo, el exproductor de Latina, Christian Rodríguez, acudió a una clínica privada para ser atendido por la lesión en la cabeza ocasionada por el esposo de Maju Mantilla. Luego, abordó una camioneta manejada por su hermana, quien lo condujo hasta la comisaría de San Isidro, donde interpuso la denuncia correspondiente.

    Posteriormente, bajo resguardo policial, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para someterse a un examen del médico legista, prueba esencial en el caso. En todo momento evitó dar declaraciones a la prensa que lo aguardaba en los exteriores.

    El mensaje de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez

    El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, respondió a las acusaciones del productor Christian Rodríguez, quien lo denunció por agresión en San Isidro frente a su familia. Según Rodríguez, Salcedo lo impactó con su auto y luego lo golpeó, provocándole una herida en la cabeza. En declaraciones a 'Magaly TV, la Firme', el empresario no confirmó ni negó la agresión, solo afirmó que "no haría más show" y que "todo ya está hecho". Al ser consultado nuevamente, se limitó a señalar que no daría más declaraciones y comentó al reportero: "Bien merecido [el ataque], ¿no crees?".

    ;