ESTADOS UNIDOS permitirá ingreso legal SIN VISA NI PASAPORTE para este grupo de personas con ESTE DOCUMENTO

Exproductor de 'Arriba mi gente' CONFIRMA que exesposo de Maju fue quien lo atacó: “Lo reconocí”

Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, reveló que Gustavo Salcedo chocó su auto y lo agredió brutalmente frente a su familia.

    Exproductor de 'Arriba mi gente' CONFIRMA que exesposo de Maju fue quien lo atacó: "Lo reconocí"
    Exproductor de ‘Arriba mi gente’ confirma que exesposo de Maju fue quien lo atacó | Composición Wapa
    Exproductor de 'Arriba mi gente' CONFIRMA que exesposo de Maju fue quien lo atacó: “Lo reconocí”

    Christian Rodríguez Portugal habló tras el ataque que sufrió el viernes por la tarde en San Isidro, cuando salía de un estudio de abogados acompañado de su esposa y su hijo de 10 años. En su declaración ante las autoridades, señaló que identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla.

    LEER MÁS: Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia

    Exproductor identifica a Gustavo Salcedo como agresor

    Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, relató el exproductor de Arriba mi gente.

    Agregó que Gustavo Salcedo se bajó y comenzó a golpearlo hasta lastimarlo gravemente. “Dio la vuelta y vino a golpearme”, precisó en un video registrado por alguien de su entorno cercano. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó con firmeza.

    TAMBIÉN LEER: Pamela López pide a Franco que ayude a Christian Cueva a pagar deuda de más de S/100 000 por su madre enferma

    Christian Rodrígue, exproductor de 'Arriba mi gente' hace denuncia por agresión

    Exproductor de 'Arriba mi gente' CONFIRMA que exesposo de Maju fue quien lo atacó: “Lo reconocí”
    Exproductor de 'Arriba mi gente' CONFIRMA que exesposo de Maju fue quien lo atacó: “Lo reconocí”

    ;