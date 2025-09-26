Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia

El Diario el Popular reveló que Christian Rodríguez, vinculado con Maju Mantilla, se encuentra internado en una clínica local. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia
    Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió FUERTE AGRESIÓN hasta quedar herido tras controversia | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia

    Christian Rodríguez, productor del programa “Arriba mi gente” y recientemente vinculado en rumores con Maju Mantilla, fue víctima de una violenta agresión que lo llevó a ser internado en la Clínica Ricardo Palma. Según fuentes cercanas consultadas por El Popular, el ataque se habría producido cuando sujetos lo interceptaron en su camioneta, dejándolo con heridas de consideración.

    El estado de salud del productor se mantiene en pronóstico reservado, mientras el equipo médico continúa evaluándolo. Allegados al entorno de Rodríguez confirmaron a este medio que durante la agresión le provocaron una profunda herida en la cabeza. “Le están cociendo la cabeza”, señalaron.

    Por el momento, la familia del productor ha preferido no brindar mayores declaraciones, a la espera del informe oficial de los doctores. La noticia ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo y mantiene en vilo a colegas y seguidores del espacio televisivo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Olinda Castañeda le da consejo de oro a Maju Mantilla para recuperar su matrimonio: "La única solución es orar a Dios"

    Christian Rodríguez estaba junto a su esposa durante la agresión

    De acuerdo con lo informado por un medio local, Christian Rodríguez no se encontraba solo al momento del ataque. El productor, vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, estaba acompañado por su esposa y su hijo de 10 años cuando fueron embestidos por otro vehículo. Tras el impacto, dos sujetos descendieron y lo golpearon violentamente en las afueras del Estudio Canelo, en San Borja, según detalló el diario Trome.

    SOBRE EL AUTOR:
    Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia

    'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

    Abogado de Jefferson Farfán filtró identidad de la víctima en vivo y Magaly enfurece

    Beto Ortiz desafía a Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López se entera antes de aparición en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico

    ¿Se cancela 'El Valor de la Verdad' con el primo de Farfán? Se destapa la cláusula que le impediría hablar en TV

    Abogado de Jefferson Farfán revela la real reacción de Doña Charo tras afirmarse que apoyaba a ‘Cri Cri’

    Gustavo Salcedo habla tras RENUNCIA de Maju Mantilla de 'Arriba mi Gente': "Su objetivo ha sido cumplido"

    Jefferson Farfán envía carta notarial a ‘Cri Cri’ y lanza advertencia por El Valor de la Verdad

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;