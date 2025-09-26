Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversia

Productor de ‘Latina’ vinculado con Maju Mantilla recibió fuerte agresión hasta quedar herido tras controversiaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Rodríguez, productor del programa “Arriba mi gente” y recientemente vinculado en rumores con Maju Mantilla, fue víctima de una violenta agresión que lo llevó a ser internado en la Clínica Ricardo Palma. Según fuentes cercanas consultadas por El Popular, el ataque se habría producido cuando sujetos lo interceptaron en su camioneta, dejándolo con heridas de consideración.
El estado de salud del productor se mantiene en pronóstico reservado, mientras el equipo médico continúa evaluándolo. Allegados al entorno de Rodríguez confirmaron a este medio que durante la agresión le provocaron una profunda herida en la cabeza. “Le están cociendo la cabeza”, señalaron.
Por el momento, la familia del productor ha preferido no brindar mayores declaraciones, a la espera del informe oficial de los doctores. La noticia ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo y mantiene en vilo a colegas y seguidores del espacio televisivo.
Christian Rodríguez estaba junto a su esposa durante la agresión
De acuerdo con lo informado por un medio local, Christian Rodríguez no se encontraba solo al momento del ataque. El productor, vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, estaba acompañado por su esposa y su hijo de 10 años cuando fueron embestidos por otro vehículo. Tras el impacto, dos sujetos descendieron y lo golpearon violentamente en las afueras del Estudio Canelo, en San Borja, según detalló el diario Trome.