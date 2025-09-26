Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, sorprendió al realizar un pedido público dirigido a Pamela Franco y al círculo cercano del futbolista, solicitando que intervengan para saldar una deuda que, según afirmó, supera los S/ 80 000.

El dinero sería vital para su madre, quien atraviesa una grave enfermedad y requiere costear medicamentos de forma urgente. El reclamo, expuesto en programas como América Hoy, no solo evidenció la complicada situación familiar, sino también la presión pública hacia Cueva para asumir la responsabilidad.

Deuda con Cueva afecta tratamiento de madre de López

La delicada salud de la madre de Pamela López se ha convertido en el eje de sus recientes reclamos públicos. Según trascendió, la señora necesita cuidados médicos permanentes y la falta de pago de la deuda estaría complicando directamente su tratamiento. López ha insistido en que la urgencia de saldar la suma responde a la compra de medicamentos indispensables para su madre, quien atraviesa un momento crítico.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, explicó la influencer, resaltando que la situación económica de Cueva impacta de manera directa en la salud de su progenitora.

El monto del adeudo ha sido motivo de controversias desde el año pasado. Aunque en un inicio se habló de un préstamo de S/ 80 000, actualmente la cifra habría superado los S/ 100 000 por los intereses acumulados.

“Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, declaró López en 2024. En ese momento, su abogada, Rosario Sasieta, aclaró que aún no se ha iniciado un proceso judicial para el cobro, pero advirtió que “él no está cumpliendo ni honrando sus deudas”.

Chats revelan insistencia de madre de López a Cueva

En noviembre de 2024, Pamela López dejó en claro su intención de que Christian Cueva cumpla con sus responsabilidades, no solo hacia sus hijos, sino también con su madre, Beatriz Solórzano. A través de redes sociales, compartió conversaciones en las que su madre le pedía reiteradamente al futbolista que devuelva una deuda pendiente.

El 13 de noviembre de ese año, el programa América Hoy difundió los chats, donde se observa a la señora Solórzano solicitando con respeto el pago desde meses atrás. Cueva respondió en julio asegurando que cancelaría la deuda, a lo que ella apeló recordándole su rol como padre: “Disculpa que te lo diga, pero eres el padre de mis nietos y mereces respeto. Ellos deben verte como un ejemplo a seguir, alguien con actitudes y acciones dignas de imitar. Aunque haya caídas, siempre es importante levantarse y seguir adelante”.

Aunque Cueva prometió pagar en pocos días, hasta ahora no ha cumplido. “Le debe desde hace casi un año y, hasta el momento, no solo no le ha pagado, sino que al principio le mentiste con fechas falsas; ahora ya ni le contestas el teléfono, y ella necesita el dinero para sus medicinas”, declaró López.